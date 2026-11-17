Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo Cổng thông tin Quốc hội, chiều 17-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Dự kiến 2 nhóm được xóa nợ và điều kiện áp dụng

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết việc ban hành nghị quyết dựa trên cơ sở nghị quyết 68, kết luận 18 về hỗ trợ kinh tế tư nhân và nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về chấm dứt thu lệ phí môn bài từ 1-1-2026.

Tính đến 23-10, cả nước còn hơn 2,5 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đăng ký).

Trong khi đó, Luật Quản lý thuế chưa có cơ chế xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho hai nhóm đối tượng này.

Nếu thiếu chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghĩa vụ tài chính khi người nộp thuế khôi phục hoặc đóng mã số thuế, cơ quan quản lý sẽ khó xử lý dứt điểm lượng người nộp thuế tồn đọng, ảnh hưởng đến việc đáp ứng khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu.

Do đó, Chính phủ xây dựng dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn với nguyên tắc xuyên suốt là không xóa nợ đại trà.

Việc xóa nợ tiền chậm nộp cho người nộp thuế trạng thái 03 và 06 phải gắn với điều kiện quản lý cụ thể, tuyệt đối không áp dụng cho các khoản nợ liên quan đến trốn thuế, gian lận, hóa đơn bất hợp pháp hoặc đang bị thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Quy trình xử lý chủ yếu dựa trên cơ sở dữ liệu thuế, không phát sinh thủ tục hành chính mới, đi kèm với việc tăng cường hậu kiểm, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm của cơ quan thuế.

Dự thảo nghị quyết xác định phạm vi điều chỉnh là xử lý xóa nợ lệ phí môn bài (gồm cả thuế môn bài trước ngày 1-1-2017) và tiền chậm nộp (gồm cả tiền phạt chậm nộp trước ngày 1-7-2013) của người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 21-11-2026.

Dự thảo loại trừ hai nhóm đối tượng là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở trạng thái 03, 06 nhưng đơn vị chủ quản đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (khoảng 44.000 chi nhánh) nhằm bảo đảm trách nhiệm của đơn vị chủ quản.

Thứ hai là người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian ở trạng thái 03, 06 (trừ trường hợp chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ thuế phát sinh).

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Nghiên cứu, đánh giá tác động thật sự kỹ lưỡng

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết có giải pháp đặc thù, áp dụng một lần, có thời hạn để xử lý dứt điểm nghĩa vụ lệ phí môn bài tồn đọng.

Từ đó tháo gỡ rào cản tài chính cho người nộp thuế thực sự đã ngừng hoạt động, góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh và cơ sở dữ liệu thuế, ngăn chặn sớm việc lợi dụng pháp nhân không hoạt động để gian lận hóa đơn, lập công ty vỏ bọc.

Tuy nhiên ông cho hay Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF) không khuyến nghị xóa nợ thuế, kết quả đáp ứng khuyến nghị của GF phụ thuộc chủ yếu vào việc quản lý trạng thái pháp nhân và lưu giữ thông tin của người nộp thuế.

Do vậy đề nghị Chính phủ xác định mục tiêu định lượng của chính sách (số mã số thuế dự kiến được khôi phục, chấm dứt hiệu lực), chịu trách nhiệm bảo đảm chính sách và việc tổ chức thực hiện tuân thủ đúng chuẩn mực, khuyến nghị của OECD và GF, không ảnh hưởng đến kết quả kỳ đánh giá lại.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, về sự cần thiết và quy trình xem xét, cơ bản nhất trí về sự cần thiết phải có cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.

Song do đây là chính sách mới, có nội dung khác với quy định của luật hiện hành nên trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tác động thật sự kỹ lưỡng, cần thêm thời gian chuẩn bị, xác định trọng tâm là minh bạch hóa thông tin bảo đảm tính chuẩn xác, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.