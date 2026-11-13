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Gỡ vướng đóng mã số thuế: Chính phủ thông qua hồ sơ đề xuất Quốc hội xóa nợ thuế

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp theo điều kiện, gỡ vướng đóng mã số thuế cho người đã ngừng kinh doanh.

Chính phủ trình Quốc hội đề xuất xóa nợ thuế, gỡ vướng cho người muốn đóng mã số thuế - Ảnh 1.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính ký tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án nghị quyết xóa nợ lệ phí môn bài - Ảnh: GIAO QUỲNH

Ngày 12-11, Chính phủ ban hành Nghị quyết 364 thông qua hồ sơ dự án nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ, để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Bộ Tài chính được giao tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ. Bộ trưởng Bộ Tài chính được Thủ tướng ủy quyền ký tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án nghị quyết, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, giải trình với Quốc hội.

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2026 đến nay, ngành thuế đã rà soát, làm sạch được 777.000 mã số thuế. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 2,5 triệu mã số thuế tồn đọng cần xử lý, gồm các trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06). 

Trong số này, hơn 753.000 trường hợp đã không hoạt động trên 10 năm.

Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự án nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài đối với các trường hợp đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bộ Tài chính cho biết người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 phần lớn đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, không còn tài sản, nguồn thu hoặc không thể liên hệ với người đại diện để thu hồi nợ thuế. Trong khi đó tiền chậm nộp tiếp tục phát sinh, làm tăng số nợ trên hệ thống.

Tổng số nợ của người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 khoảng 27.805 tỉ đồng, gồm nợ gốc khoảng 18.090 tỉ đồng và tiền chậm nộp khoảng 9.715 tỉ đồng.

Đến ngày 31-12-2025, khoảng 764.000 người nộp thuế còn nợ lệ phí môn bài, với tổng số tiền khoảng 1.450 tỉ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá nợ lệ phí môn bài qua nhiều năm làm tăng chi phí hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khiến nhiều người nộp thuế không đủ khả năng tài chính hoặc không có động lực xử lý nghĩa vụ, tiếp tục tồn tại ở trạng thái 03, 06.

Bên cạnh đó Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06.

Để được xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế phải nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đồng thời người nộp thuế phải thanh toán đủ tiền thuế nợ gốc chậm nhất vào ngày kết thúc thời hạn áp dụng nghị quyết.

Bộ Tài chính tính toán một doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trong 10 năm, không phát sinh sản xuất, kinh doanh nhưng khi làm thủ tục đóng mã số thuế vẫn phải nộp khoảng 40 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và 10 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời tổng số tiền phải nộp có thể lên tới khoảng 55 triệu đồng, gồm 23 triệu đồng tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, 20 triệu đồng lệ phí môn bài nếu áp dụng mức 2 triệu đồng/năm và 12 triệu đồng tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Làm sạch mã số thuế, ngăn lợi dụng để trốn thuế

Tại phiên trả lời chất vấn Quốc hội sáng 12-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết việc xử lý các nghĩa vụ tài chính tồn đọng sẽ tạo điều kiện để cơ quan thuế tiến hành đóng mã số thuế đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Việc làm sạch mã số thuế còn nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng mã số thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động để trốn thuế hoặc kinh doanh bất hợp pháp.

Cơ chế đặc thù cũng góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu người nộp thuế, tăng hiệu quả quản lý, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và đáp ứng yêu cầu hợp tác thuế quốc tế.

Chính phủ thông qua hồ sơ để trình Quốc hội gỡ vướng đóng mã số thuế - Ảnh 2.Đối diện khoản phạt khi đóng mã số thuế, nhiều doanh nghiệp đành bỏ cuộc

Không doanh thu, không hóa đơn, doanh nghiệp đã "chết" nhiều năm nhưng khi đóng mã số thuế vẫn phải đối mặt với tiền thuế, phạt hàng chục triệu đồng. Chuyên gia đề xuất cơ chế xử lý riêng cho nhóm này.

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LÊ THANH
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    Chủ đề: mã số thuế xóa nợ Quốc hội Chính phủ

    Dòng sự kiện: Gỡ vướng thủ tục thuế

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