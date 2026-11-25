Ông Trần Văn Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt may Trung Quy - Ảnh: C. T.

Đó cũng là những nội dung trọng tâm của hội thảo "Giải pháp năng lượng xanh và tối ưu chi phí doanh nghiệp công nghiệp tại TP.HCM", diễn ra vào ngày 25-11 tại TP.HCM, do tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập phối hợp với Huawei Việt Nam và Công ty TNHH Năng lượng Hoa Nam tổ chức.

Hoàn vốn sau 3 năm, mở cửa xuất khẩu

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Văn Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM, nói trước áp lực xanh hóa từ các đối tác Mỹ và Châu Âu, doanh nghiệp ông 3 năm trước đã đầu tư hệ thống điện mặt trời tự sản tự tiêu.

Chi phí đầu tư không được nhắc đến, tuy nhiên thực tế vận hành giúp nhà máy giảm 35% - 40% chi phí tiền điện mỗi tháng. Toàn bộ vốn đầu tư đã được thu hồi.

Theo ông Quy, bài toán tài chính hiện rất thuận lợi nhờ sự nhập cuộc của các ngân hàng và quỹ xanh. Nhiều quỹ sẵn sàng tài trợ 100% vốn lắp đặt và bán lại điện cho nhà máy với mức giá rẻ hơn điện lưới.

"Đáng giá nhất là điện sạch giúp sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ và chứng chỉ xanh, trở thành tấm vé thông hành để giữ vững đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ, Châu Âu", ông Quy đúc kết.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt may Trung Quy còn cho biết dù đã tự chủ động được phần lớn điện ban ngày, nhưng với khung giờ cao điểm mới từ 17h30 - 22h30, buộc doanh nghiệp tính toán lại bài toán sản xuất - tiêu thụ điện.

Cụ thể, doanh nghiệp ông đang nghiên cứu đầu tư thêm hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Chiến lược vận hành được tính toán sẽ là tích trữ điện mặt trời phát dư ban ngày để xả ra sử dụng cho các dây chuyền hoạt động đúng khung giờ cao điểm tối (giá 3.348 đồng/kWh).

Các doanh nghiệp tại TP.HCM (phải) tìm hiểu về hệ thống lưu trữ năng lượng tại hội thảo - Ảnh: UYỂN NHI

"Nắn" ca sản xuất và giải pháp tích điện ngày - xả điện tối

Ông Mã Khai Hiền, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển tiết kiệm năng lượng (ENERTEAM), cho biết một thay đổi sẽ có tác động đến túi tiền của các nhà máy là biểu giá bán lẻ điện hiện nay, theo Quyết định 2892/QĐ-BCT (áp dụng từ 1-11-2026). Khung giờ cao điểm sản xuất được dồn vào 17h30 - 22h30 hàng ngày (từ thứ hai đến thứ bảy).

Ông Mã Khai Hiền, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển về tiết kiệm năng lượng - Ảnh: UYỂN NHI

Ở cấp điện áp trung áp, giá điện giờ cao điểm tối vọt lên 3.348 đồng/kWh, trong khi giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh và giờ thấp điểm chỉ 1.166 đồng/kWh, tức chênh lệch giữa đỉnh và đáy xấp xỉ 2,9 lần.

“Toàn bộ giờ nắng ban ngày hiện thuộc khung giờ bình thường. Nếu chỉ dùng điện mặt trời ban ngày hoặc bán điện dư lên lưới với giá 800 - 900 đồng/kWh thì hiệu quả kinh tế không cao. Ngược lại, nếu trang bị hệ thống pin lưu trữ (BESS), doanh nghiệp tích điện mặt trời ban ngày hoặc sạc điện giá rẻ ban đêm, rồi xả ra dùng vào 5 tiếng cao điểm tối (3.348 đồng/kWh), hiệu quả tiết kiệm sẽ tăng gấp đôi", ông Hiền phân tích.

Bên cạnh giải pháp công nghệ, ông Hiền cho biết ngoài việc rà soát toàn bộ lịch vận hành, các nhà máy nên chuyển các công đoạn phụ trợ ngốn nhiều điện (như giặt, sấy, vệ sinh công nghiệp) khỏi khung giờ từ 17h30 - 22h30, đưa sang giờ bình thường ban ngày hoặc sạc xả qua BESS để bảo vệ túi tiền.

Một điểm nghẽn cố hữu của điện mặt trời mái nhà tại các nhà máy là sự lệch pha. Có nghĩa điện phát mạnh nhất vào giữa trưa hoặc ngày nghỉ, trong khi dây chuyền sản xuất lại cần công suất ổn định vào giờ cao điểm hoặc ca đêm. Từ thực tế đó, ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Phát triển khách hàng trọng điểm Huawei Việt Nam, phân tích từ giải pháp công nghệ của Huawei cho thấy BESS tích hợp nền tảng quản lý năng lượng thông minh (EMS) giải quyết triệt để ba bài toán sống còn của nhà máy (tận dụng tối đa nguồn điện dư thừa, tích trữ điện mặt trời phát dư và xả ra sử dụng vào buổi tối). Hiện nay, công nghệ tự động sạc vào giờ thấp điểm giá rẻ và xả vào giờ cao điểm giá cao của các nhà sản xuất đã hoàn thiện, giúp doanh nghiệp cắt giảm trực tiếp hóa đơn tiền điện hàng tháng. Khi hệ thống EMS phát hiện phụ tải có nguy cơ vượt ngưỡng, pin lập tức xả bù, giúp ổn định lưới điện nội bộ và giảm áp lực quá tải lên trạm biến áp.