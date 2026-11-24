Hệ thống điện mặt trời mái nhà - Ảnh: M.SƠN

Theo Bộ Công Thương, với yêu cầu phát triển công suất điện mặt trời mái nhà từ nay đến hết năm 2027 có tổng công suất là 6.000 MW, việc phân bổ chỉ tiêu cho địa phương sẽ thực hiện trên cơ sở mức tăng trưởng phụ tải điện của từng tỉnh, thành, đảm bảo phân bổ phù hợp với nhu cầu và tiềm năng phát triển.

Các địa phương được giao chỉ tiêu ra sao?

Trên cơ sở đó, Bộ đưa ra chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà với tổng công suất dự kiến phân bổ là 5.630 MW. Việc triển khai đến hết năm 2027 sẽ thực hiện theo hai giai đoạn là 2.630 MW đến hết tháng 3-2027 và 3.000 MW cho thời gian còn lại của năm.

Trong đó, hai địa phương là Hà Nội và TP.HCM có chỉ tiêu phân bổ cao nhất, tương ứng là 510 MW và 628 MW, chiếm khoảng 20% tổng công suất dự kiến. Ngoài ra, các địa phương có tổng công suất phân bổ ở mức cao như Hải Phòng là 322 MW, Phú Thọ là 421 MW, Hưng Yên là 272 MW, Bắc Ninh là 328 MW, Ninh Bình là 352 MW, Thanh Hóa là 320 MW, Đồng Nai là 274 MW và Tây Ninh là 326 MW.

Các địa phương được giao chỉ tiêu trên 100 MW gồm Lào Cai, Thái Nguyên, TP Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang. Nhiều địa phương được phân giao chỉ tiêu dưới 100 MW như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Trị, TP Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cà Mau...

Đáng chú ý, một vài địa phương được phân giao chỉ tiêu dưới 10 MW chủ yếu là các tỉnh Tây Bắc như Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu.

Dù vậy, Bộ Công Thương cũng nhận diện những khó khăn trong phát triển nguồn điện này. Đó là các công ty điện lực địa phương cần nguồn lực lớn để đảm bảo kịp thời trong hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra ban đầu đến khi đấu nối, quá trình lắp đặt và vận hành, ký kết hợp đồng mua bán sản lượng.

Gỡ khó trong bố trí vốn, dự báo công suất nguồn

Các địa phương cần đảm bảo cân đối, giải ngân nguồn vốn ngân sách đối với trường hợp đầu tư công, lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các công sở. Trong thời gian ngắn, nguồn vốn chưa được bố trí và áp lực chỉ tiêu lớn là điều kiện dễ phát sinh vi phạm như chỉ định thầu tràn lan, chia nhỏ gói thầu, nâng giá thiết bị, sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc, bỏ qua kiểm tra kết cấu mái hay an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, việc lắp đặt là nhu cầu tự nguyện và khả năng đầu tư, chỉ tiêu công suất phân bổ đề ra có thể bị ảnh hưởng. Cùng với đó, nguồn cung thiết bị chính là tấm PV, bộ chuyển đổi Inverter hiện chưa có báo cáo, đánh giá về khả năng đáp ứng cho nhu cầu lớn khi thực hiện đồng bộ trên toàn quốc.

Các địa phương cũng kiến nghị việc xác định các chỉ tiêu cần phù hợp với thực tế về khả năng bố trí nguồn vốn đầu tư công, tiềm năng và điều kiện mái nhà, khả năng và hiệu quả đầu tư, nhu cầu tiêu thụ điện, khả năng tiếp nhận của hệ thống điện, đặc điểm địa hình.

Trên thực tế báo cáo của địa phương cung cấp, dự báo cho thấy tổng công suất triển khai đến năm 2027 chỉ khoảng 1.678 MW, nhỏ hơn rất nhiều so với số cần phát triển là 6.000 MW. Bộ Công Thương cho rằng số liệu trên là chưa đầy đủ, chưa sát với nhu cầu hiện tại và cho cả giai đoạn, gây khó khăn trong việc xác định đầy đủ, sát thực tế các yếu tố đầu vào để tính toán, cân đối.

Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và bố trí kinh phí đầu tư của địa phương hay có chính sách ưu đãi, giảm thuế, Bộ Công Thương đề xuất cụ thể hóa trong dự thảo theo hướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đầu tư công, ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công để tạo cơ sở pháp lý cho đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Bộ cũng nhấn mạnh yêu cầu công bố công khai, phổ biến và thực hiện quy trình, thủ tục, giao đầu mối giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định và đơn giản hóa về trình tự, thủ tục, không ban hành hay áp dụng điều kiện, thủ tục ngoài quy định.

Chỉ tiêu mang tính bắt buộc? Tại tờ trình đề xuất, Bộ Công Thương kiến nghị để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện, việc ban hành nghị quyết cần xem xét, cân nhắc đối với quy định "chỉ tiêu" mang tính bắt buộc, thay vì "phấn đấu đạt chỉ tiêu" hoặc "phấn đấu hoàn thành" để phù hợp với Chỉ thị số 10 của Thủ tướng.