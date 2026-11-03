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EVN: Đánh giá tác động phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay trong 10 tháng đầu năm đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

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Sản xuất cung ứng điện đáp ứng nhu cầu sử dụng - Ảnh: EVN

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10/2026 đạt 31,58 tỉ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 297,4 tỉ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025. 

Đảm bảo cung ứng điện

Trong đó, nguồn thủy điện huy động là 73,39 tỉ kWh (chiếm 24,7%); nhiệt điện than: 147,78 tỉ kWh (chiếm 49,7%); tua bin khí: 23,28 tỉ kWh (chiếm 7,8%), năng lượng tái tạo là 40,72 tỉ kWh (chiếm 13,7%) và điện nhập khẩu là 11,77 tỉ kWh, chiếm 4%...

Sản lượng điện truyền tải 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 239,23 tỉ kWh (tăng 11,2%). 

EVN cho hay đã chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khách hàng đa kênh, trực tuyến của EVN, hướng đến đơn giản hóa trải nghiệm khách hàng.

Theo số liệu tính toán cập nhật của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 11 năm 2026 ước đạt 28,9 tỉ kWh (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025).

Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, EVN đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

Bao gồm theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để sớm xây dựng các giải pháp ứng phó với các ảnh hưởng tiêu cực của El Nino. Phối hợp chặt chẽ với NSMO để sử dụng hài hòa và hiệu quả nguồn nước với mục tiêu tích nước các hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Các đơn vị nhiệt điện đảm bảo khả dụng trong các tháng cuối năm, sẵn sàng huy động theo yêu cầu của NSMO để hỗ trợ tích nước các hồ thủy điện lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm. Khẩn trương ký hợp đồng cung cấp than phục vụ phát điện năm 2027. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị, dây chuyền sản xuất, không để xảy ra sự cố hoặc suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan. Chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện và tồn kho theo định mức. Bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất trước mắt và có kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định, dài hạn.

Điều chỉnh phụ tải trong tình huống cực đoan

Đồng thời xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn nhằm điều chỉnh phụ tải đối phó với tình huống cực đoan, thiếu công suất đỉnh trong các giờ cao điểm. 

Phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán, đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, sự phát triển của xe điện

Đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải và chuẩn bị các phương án điều hòa/điều tiết phụ tải, huy động diesel khách hàng để ứng phó.

Triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với địa phương triển khai các nội dung liên quan đến các chính sách về hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà.

EVN cũng yêu cầu các nhà thầu tăng cường huy động nhân lực, vật tư, thiết bị và máy móc thi công tại công trường; tổ chức rà soát lại tiến độ tổng thể và chi tiết từng hạng mục, bố trí thi công liên tục, khoa học, đảm bảo an toàn - chất lượng. 

Đồng thời chủ động phối hợp với các bên liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ theo kế hoạch với các dự án đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện. 

- Ảnh 3.Giảm giá điện, xăng dầu tác động ra sao đến chi phí tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp?

Theo tính toán của chuyên gia, hộ gia đình sử dụng bình quân khoảng 400kWh điện/tháng sẽ tiết kiệm được gần 20.000 đồng tiền điện/tháng nhờ EVN giảm 2% giá điện.

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NGỌC AN
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    Chủ đề: NSMO giá điện ngành điện Tiết kiệm điện EVN

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