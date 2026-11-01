Giảm giá điện hỗ trợ giảm CPI ra sao?

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân - Ảnh: EVN

Thông tin tới Tuổi Trẻ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Đình Phước cho hay việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện 2%, áp dụng từ 1-11-2026 với mục tiêu là giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân và chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh các biến động kinh tế…

Theo ông Phước, trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; sau khi khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí; trên cơ sở căn cứ các quy định hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định giảm giá bán lẻ điện bình quân cho tất cả các khách hàng sử dụng điện với mức giảm là 2%, áp dụng từ ngày 1-11-2026.

"Đây cũng là sự thể hiện của EVN sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp. Theo số liệu tính toán của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, khi điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện 2% từ tháng 11/2026 sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,008 điểm phần trăm" - ông Phước nêu.

Ngoài ra, Phó Tổng giám đốc EVN cho hay việc điều chỉnh giá điện lần này vẫn sẽ tiếp tục bảo đảm việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, các hộ chính sách xã hội theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Tại Quyết định số 14/2025 ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hằng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng tính theo mức giá bán lẻ điện bậc 1 hiện hành.

Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hằng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng tính theo mức giá bán lẻ điện bậc 1 hiện hành.

Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát đi thông tin về việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Sau khi điều chỉnh giảm, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa gồm VAT) áp dụng từ ngày 1-11-2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

EVN cho hay Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31-10-2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1-11-2026.

Như vậy trong 10 năm qua, giá bán lẻ điện bình quân đã có 6 lần tăng giá và không có lần điều chỉnh giảm.

Đây là lần giảm giá duy nhất trong vòng 20 năm qua cho mọi đối tượng khách hàng, ngoại trừ 5 đợt giảm giá điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với tác động của dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 17.000 tỉ đồng.

Tổng sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện năm 2025 là 287,51 tỉ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025 là 601.680,1 tỉ đồng.

Theo công bố của EVN, giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2025 là 2.092,70 đồng/kWh. Tuy nhiên, các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện lũy kế đến hết năm 2025 là 17.506,64 tỉ đồng, bao gồm khoản chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện của năm 2021 (phần còn lại) và giai đoạn 2022-2025.