Cà Mau đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Một hộ dân ở Cà Mau lắp điện mặt trời trên mái nhà, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh hoạt hằng ngày - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 8-11, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã gửi tờ trình đến HĐND tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có kết hợp hệ thống lưu trữ điện.

Mức hỗ trợ dự kiến là 3 triệu đồng/hộ, áp dụng cho khoảng 5.000 hộ dân mỗi năm với tổng kinh phí 15 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, chính sách này ban hành nhằm khuyến khích người dân phát triển năng lượng sạch, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn.

Để nhận khoản tiền hỗ trợ, hộ gia đình phải có nhà ở riêng lẻ thuộc quyền sử dụng hợp pháp tại Cà Mau. Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt phải đạt tổng công suất định mức từ 3 kWp trở lên, tích hợp hệ thống lưu trữ điện và hoàn thành vận hành trong thời gian nghị quyết có hiệu lực. Ngoài ra, việc đầu tư và vận hành phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan.

Dự thảo quy định mỗi căn nhà chỉ được nhận hỗ trợ tài chính một lần. Chính sách tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng và tuyệt đối không hỗ trợ trùng lặp với các chương trình khác từ ngân sách nhà nước nhằm tránh trục lợi.

Số liệu thống kê từ tờ trình cho thấy, tính từ tháng 10-2024 đến nay, tỉnh Cà Mau có 406 hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, trong đó 316 hộ đã trang bị hệ thống lưu trữ.

Trước đó, tính đến cuối tháng 12-2020, địa phương này từng có 2.842 hệ thống điện mặt trời mái nhà hưởng giá FIT theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tính riêng khối hộ dân đóng góp 2.317 hệ thống với tổng công suất 33.542 kWp.

Cà Mau được đánh giá có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời khi sở hữu từ 2.200 đến 2.700 giờ nắng/năm, cường độ bức xạ đạt trên 4,8 kWh/m²/ngày. Diện tích mái nhà dân cùng các cơ quan, nhà xưởng hiện vẫn còn dư địa khai thác rất lớn.

Theo Quyết định số 768 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch công suất điện mặt trời mái nhà tăng thêm của Cà Mau giai đoạn 2025 - 2030 là 117 MW. Tỉnh xác định nguồn ngân sách hoàn toàn bảo đảm cân đối để chi trả khoản hỗ trợ này theo từng năm.