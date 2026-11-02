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Dự án điện mặt trời hơn 9.100 tỉ đồng trên hồ thủy lợi ở Đắk Lắk

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Ngày 2-11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Nhà máy điện mặt trời trên hồ Ea Súp Thượng giai đoạn 1.

Mục tiêu dự án là sản xuất điện mặt trời, truyền tải và phân phối điện, tổng diện tích đề xuất khoảng 526ha, trong đó diện tích đất có mặt nước của hồ Ea Súp Thượng khoảng 523ha, công suất thiết kế 452 MW.

Quy mô đầu tư xây dựng chính gồm khu vực lắp tấm pin mặt trời, inverter trên phao nổi, hệ thống mương cáp phao nổi trung thế 35 kV, các trạm nâng áp hợp bộ RMU

Trạm biến áp nâng áp 35/220 kV với công suất 2x250 MVA, nhà quản lý vận hành, hệ thống pin lưu trữ, đường dây đấu nối 220 kV dài 6km và hạng mục khác.

Dự án có tổng vốn đầu tư 9.149 tỉ đồng, sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, địa điểm thực hiện tại xã Ea Súp và Ea Kiết (Đắk Lắk).

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 18 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, theo đó việc hoàn thành đưa dự án vào khai thác vận hành không quá quý IV năm 2028.

Tỉnh Đắk Lắk cũng chấp thuận nhà đầu tư của dự án này gồm 4 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng công trình IPC, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Tây Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SD Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Ea Súp.

Đắk Lắk chấp thuận dự án điện mặt trời trên hồ Ea Súp Thượng hơn 9.100 tỉ - Ảnh 2.Bộ Công Thương điều chỉnh loạt dự án điện mặt trời trên hồ quy mô lớn ở Điện Biên

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII của tỉnh Điện Biên, đồng ý việc điều chỉnh cập nhật quy hoạch cho 4 dự án nguồn điện mặt trời lớn.

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    Chủ đề: hồ thủy lợi dự án điện mặt trời hồ Ea Súp chấp thuận dự án Đắk Lắk

    Dòng sự kiện: Năng lượng tái tạo

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