Lego vận hành hệ thống năng lượng tái tạo - Ảnh: LEGO

Thông tin được Lego vừa công bố, hệ thống được phát triển trên cơ sở hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo tại nhà máy Lego ở Việt Nam.

Đây là một phần trong giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên được thiết kế riêng cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Theo đó, Lego vừa tự vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy, đồng thời triển khai thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) với VSIP.

Theo thỏa thuận này, điện năng được sản xuất từ hệ thống điện mặt trời áp mái sẽ được tích hợp với Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) của VSIP, được truyền trực tiếp đến nhà máy thông qua đường dây truyền tải riêng.

Khi lượng điện sản xuất vượt quá nhu cầu sử dụng, lượng điện dư thừa sẽ được lưu trữ trong hệ thống pin của VSIP và cung cấp trở lại khi cần, qua đó đảm bảo nguồn cung điện tái tạo ổn định và liên tục.

Hệ thống bao gồm với 12.400 tấm pin mặt trời áp mái trên các tòa nhà của nhà máy, hệ thống pin lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 75% tổng nhu cầu điện năng của nhà máy trong 5 năm đầu vận hành.

Đồng thời giúp tránh phát thải khoảng 20.000 tấn CO₂e mỗi năm (tính theo hệ số phát thải lưới điện Việt Nam là 0,561 tCO 2 e/MWh), bao gồm cả lượng điện từ hệ thống điện mặt trời áp mái hiện có tại nhà máy.

Ngoài ra, Lego Manufacturing Việt Nam hiện đang tìm hiểu thêm các thỏa thuận mua bán điện khác nhằm đáp ứng 25% nhu cầu điện năng còn lại và tiếp tục quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Nhà máy của Tập đoàn Lego tại Việt Nam khánh thành vào tháng 4-2025, được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn tại khu vực, thúc đẩy việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn. Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) được ký kết vào tháng 9-2025 giữa các bên, với hệ thống điện mặt trời kết hợp với lưu trữ do VSIP vận hành, cung cấp điện tái tạo trực tiếp cho nhà máy của Lego. Như vậy, với việc chính thức đưa hệ thống pin lưu trữ năng lượng vào vận hành đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình hướng tới mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo của hãng sản xuất này.