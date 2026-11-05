Cách xài điện trong khung giờ cao điểm mà giá rẻ?

Hỗ trợ người dân sử dụng điện an toàn tại TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) chia sẻ đợt giảm tiền điện này không phải là lần đầu tiên. Trước đây ngành điện đã có những lần giảm giá, gần nhất là vào đợt dịch COVID-19 để đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.

Có điều kiện nên đầu tư điện mặt trời, bộ tích điện

Về hướng dẫn tiết kiệm chi phí khi sử dụng điện vào khung giờ cao điểm và thấp điểm, đại diện EVNHCMC chia sẻ có nhiều cách. Theo đó:

Dịch chuyển khung giờ sản xuất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần sắp xếp lại ca kíp, chuyển các công đoạn hoặc dây chuyền tiêu thụ nhiều điện năng sang vận hành vào khung giờ thấp điểm. Đồng thời hạn chế tối đa việc vận hành máy móc công suất lớn vào các khung giờ cao điểm.

Theo đại diện EVNHCMC, nhóm nhà hàng, khách sạn phải áp dụng biểu giá điện theo giờ cao điểm và thấp điểm, lại sử dụng nhiều điện vào ban đêm nên phải tiết giảm lượng điện tiêu thụ trong khung giờ giá cao. Tuy nhiên, nhóm này có lợi thế không gian nên có thể lắp đặt điện mặt trời kết hợp bộ lưu trữ điện với kiểm soát dùng điện ở nơi không cần thiết.

Với những nơi có điều kiện, có thể đầu tư hệ thống lưu trữ điện. Doanh nghiệp tận dụng sạc điện lưới vào hệ thống lưu trữ trong khung giờ thấp điểm (giá rẻ) và xả ra sử dụng vào khung giờ cao điểm (giá cao).

Giải pháp này cũng thuận lợi khi chi phí đầu tư hệ thống lưu trữ đã giảm rất nhiều những năm vừa qua, nhờ vậy thời gian thu hồi vốn cũng nhanh hơn.

Tuy nhiên khi đầu tư phải xem xét thêm tỉ lệ tổn hao điện năng do việc tích và xả của hệ thống lưu trữ lên hơn 10%.

Cũng có thể kết hợp khi có điều kiện về mặt bằng, nên lắp đặt điện mặt trời kết hợp bộ lưu trữ để tích điện ban ngày và xả ra sử dụng vào ban đêm/giờ cao điểm.

Cuối cùng là thực hiện kiểm toán năng lượng, các đơn vị cần đo đạc, rà soát lại toàn bộ thiết bị để loại bỏ, thay thế các thiết bị cũ tiêu hao nhiều điện năng, đồng thời tắt bớt các khu vực không thực sự cần thiết.

Đánh giá tác động của EVN về giá điện sau điều chỉnh - Ảnh: NGỌC AN

Khai thác "app ngành điện" để giảm chi phí

Một giải pháp tiết kiệm chi phí mà mọi người sử dụng điện, kể cả người dân cũng có thể áp dụng đó là sử dụng công cụ trong app của ngành điện.

Lâu nay khách hàng dùng ứng dụng của ngành điện chỉ để xem số tiền phải đóng cuối tháng mà chưa khám phá rằng ứng dụng này có rất nhiều chức năng khác. Nếu người dân có thói quen theo dõi sản lượng điện tiêu thụ từng ngày sẽ kịp thời phát hiện bất thường trong sử dụng điện để có thể điều chỉnh.

Theo dõi app có thể nắm được biểu đồ phụ tải. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp lớn. Qua đó đánh giá chính xác hiệu năng tiêu thụ điện năng của hệ thống máy móc trong ngày.

Ngoài ra khai thác tốt các chỉ số tiêu thụ điện trên ứng dụng sẽ là cơ sở để điều chỉnh sản xuất.

Các đơn vị có thể dựa vào dữ liệu trực quan từ biểu đồ phụ tải trên ứng dụng và đưa ra quyết định tinh chỉnh dây chuyền, luân chuyển các phân xưởng hoạt động từ giờ cao điểm sang các khung giờ có giá điện rẻ hơn nhằm tối ưu hóa chi phí", vị đại diện ngành điện TP.HCM phân tích.

Theo dõi cấp điện tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh: LÊ PHAN

Giá điện cao điểm - thấp điểm ra sao? Đối với giá điện sản xuất, giá điện sẽ áp theo khung giờ cao, thấp điểm và giờ bình thường. Trong đó, cấp điện áp cao áp trên 35kV sẽ gồm mức giá giờ cao điểm của cấp điện áp từ 220kV trở lên là 3.110 đồng/kWh, cho cấp điện áp trên 35kV đến dưới 220kV là 3.218 đồng/kWh. Tương tự giờ thấp điểm 1.101 đồng/kWh và 1.123 đồng/kWh. Đối với cấp điện áp trung áp, giá giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh, cấp điện áp hạ áp đến 1kV là 3.586 đồng/kWh. Tương tự giờ thấp điểm là 1.166 đồng/kWh, và 1.274 đồng/kWh. Với giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch cũng được áp dụng mức giá theo giờ với giá giờ cao, thấp điểm và giờ bình thường. Trong đó, giá giờ cao điểm 3.348 đồng/kWh cho cấp điện áp từ trung áp trở lên; với cấp điện áp hạ áp đến 1kV là 3.586 đồng/kWh. Giá giờ thấp điểm tương ứng 1.166 đồng/kWh và 1.274 đồng/kWh. Giá bán lẻ điện cho sạc xe điện có giá giờ cao điểm ở cấp điện áp từ trung áp trở lên 3.758 đồng/kWh, và cấp điện áp hạ áp 4.212 đồng/kWh. Giờ thấp điểm có giá tương ứng 1.534 đồng/kWh và 1.626 đồng/kWh.