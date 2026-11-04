Áp giá điện sinh hoạt 5 bậc, giờ cao thấp điểm mới cho sản xuất, giá điện tăng giảm ra sao?

EVN họp trao đổi thông tin về chính sách giá điện - Ảnh: HÀ QUÂN

Sáng 4-11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã họp trao đổi thông tin về thực hiện chính sách giá điện, đồng thời công bố các quyết định về điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% cũng như quyết định của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Tác động giảm giá điện tới các hộ tiêu thụ ra sao?

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban kinh doanh EVN, trên cơ sở của Quyết định 14/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, khi thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1-11-2026, biểu giá bán lẻ điện có một số thay đổi.

Đó là khách hàng sinh hoạt sẽ thực hiện áp dụng 5 bậc thang thay vì 6 bậc thang khi các mức tiêu thụ điện được thiết kế lại. Bổ sung cơ cấu biểu giá mới cho khách hàng lưu trú du lịch và khách hàng trạm sạc xe điện.

Gộp giá điện theo cấp điện áp: gồm cao áp trên 35kV, trung áp trên 1kV đến dưới 35kV và hạ áp đến -1kV cho phù hợp với quy định của Luật Điện lực và đơn giản cấu trúc biểu giá. Bổ sung cơ cấu biểu giá cho nhóm khách hàng sản xuất mua điện tại cấp điện áp 220kV trở lên.

Tại kỳ điều chỉnh lần này cũng có thay đổi về khung giờ cao thấp điểm, bình thường cho các đối tượng khách hàng đủ điều kiện áp dụng theo Quyết định số 963/2026.

Như vậy các khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp sẽ thực hiện theo bảng giá mới theo khung giờ cao, thấp, điểm mới đã được ban hành.

Nêu tác động của việc thay đổi chính sách, ông Dũng cho hay đối với khách hàng sinh hoạt khi rút xuống còn 5 bậc thang, các hộ sử dụng điện thấp hơn khoảng 777 kWh/tháng chiếm 94% số hộ sẽ giảm tiền điện so với mức giá hiện hành. Tuy nhiên, với khách hàng sử dụng trên mức 777 kWh/tháng, chiếm 6%, sẽ tăng tiền điện do việc thiết kế lại bậc.

Về tác động của giảm giá bán lẻ điện bình quân 2%, ông Dũng cho hay khách hàng sử dụng đến 900 kWh/tháng, chiếm 98,23%, sẽ giảm tiền điện là 77.900 đồng/tháng. Với khách hàng sử dụng trên 900 kWh/tháng, chiếm 1,77%, sẽ tăng tiền điện do thiết kế lại bậc.

Cụ thể, khách hàng sử dụng 1.000 kWh/tháng sẽ tăng tiền điện là 37.300 đồng/tháng, khách hàng sử dụng 2.000 kWh/tháng sẽ tăng tiền điện là 421.300 đồng/tháng.

Bảng đánh giá tác động việc điều chỉnh giá điện đến khách hàng - Ảnh: EVN

EVN giảm doanh thu gần 1.600 tỉ đồng mỗi tháng

Đối với khách hàng sản xuất, tổng chi phí mua điện dự kiến giảm hơn 578 tỉ đồng, khách hàng hành chính sự nghiệp giảm 47 tỉ đồng, khách hàng kinh doanh dịch vụ giảm 433 tỉ đồng. Trong đó, hộ lưu trú du lịch giảm được 342 tỉ đồng, trạm sạc xe điện giảm 53,3 tỉ đồng và kinh doanh khác giảm 37 tỉ đồng.

Về tác động giảm giá điện và điều chỉnh áp dụng các chính sách giá điện, Phó tổng giám đốc Nguyễn Đình Phước cho hay việc giảm giá điện lần này làm giảm doanh thu của EVN khoảng từ 1.531 đến gần 1.600 tỉ đồng/tháng (tùy vào sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng).

Ông lưu ý, mặc dù giảm giá điện nhưng số hộ tiêu dùng từ 900 kWh trở lên sẽ bị tăng tiền điện do thay đổi cơ cấu bậc thang từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Đây là những hộ có khả năng chi trả cao, chiếm tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu tiêu dùng điện sinh hoạt, nên EVN khuyến nghị các hộ tiêu dùng điện cần tăng cường tiết kiệm điện.

Sẽ báo cáo phương án xử lý khoản chênh lệch tỉ giá 17.000 tỉ đồng Tại cuộc họp, báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi về phương án phân bổ khoản chênh lệch tỉ giá còn treo lại là 17.000 tỉ đồng trong thời gian tới ra sao? EVN có phương án huy động nguồn đầu tư lớn như thế nào để triển khai các dự án nguồn và lưới điện, đảm bảo cung ứng điện trong dài hạn? Trả lời nội dung này, Phó tổng giám đốc EVN cho hay nhu cầu đầu tư của EVN từ nay đến năm 2030 là rất lớn. "Khó khăn lớn nhất là quy đổi vốn vay cho dự án nguồn, lưới và truyền tải và chúng tôi nỗ lực làm việc ngân hàng trong nước và tổ chức nước ngoài". Cùng với áp lực vốn, ông Phước cho biết diễn biến thời tiết El Nino đang phức tạp, trong khi giá nhiên liệu có chiều hướng tăng cao. EVN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để tính toán, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết. Đối với khoản chênh lệch tỉ giá hơn 17.000 tỉ đồng, Phó tổng giám đốc EVN cho hay tập đoàn sẽ căn cứ tình hình tài chính để báo cáo Bộ Công Thương xem xét phương án xử lý.