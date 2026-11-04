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Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang, cao nhất 3.844 đồng/kWh

tác giả
NGỌC AN
và 1 tác giả khác
NGỌC AN
NGỌC AN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Theo quyết định của Bộ Công Thương ban hành quy định về giá bán lẻ điện, điện sinh hoạt được áp giá 5 bậc thang với mức giá cao nhất là 3.844 đồng/kWh.

Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang, cao nhất 3.844 đồng/kWh - Ảnh 1.

EVN trao đổi thông tin về chính sách giá điện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin được nêu ra trong buổi họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) diễn ra ngày 4-11. 

Trước đó, EVN đã phát đi thông tin về việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Sau khi điều chỉnh giảm, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa gồm VAT) áp dụng từ ngày 1-11-2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Cùng đó, Bộ Công Thương cũng đã ban hành quyết định số về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1-11-2026.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ cơ cấu biểu giá được áp dụng theo 6 bậc theo quy định cũ và 5 bậc theo quy định mới áp dụng từ ngày 1-11-2026.

Theo quyết định, giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ áp mức 5 bậc thang thay vì 6 bậc thang như quy định hiện hành. 

Cụ thể, giá điện 5 bậc thang cho điện sinh hoạt được áp dụng bậc 1 từ 0-100kWh có giá 1.901 đồng/kWh, bậc 2 cho kWh từ 101-200 với giá 2.289 đồng/kWh, bậc 3 cho kWh từ 201-400 có giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 cho kWh từ 401-700 với giá 3.456 đồng/kWh, và bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên có giá 3.844 đồng.

Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang, cao nhất 3.844 đồng/kWh - Ảnh 2.

Biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang được áp dụng so với 6 bậc thang trước đó - Dữ liệu: BCT; đồ họa: AI - NGỌC AN

Đối với giá điện sản xuất, giá điện sẽ áp theo khung giờ cao, thấp điểm và giờ bình thường. Trong đó, với cấp điện áp cao áp trên 35kV sẽ gồm mức giá giờ cao điểm của cấp điện áp từ 220kV trở lên là 3.110 đồng/kWh, cho cấp điện áp trên 35kV đến dưới 220kV là 3.218 đồng/kWh. Tương tự giờ thấp điểm là 1.101 đồng/kWh, 1.123 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp trung áp, giá giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh, cấp điện áp hạ áp đến 1kV là 3.586 đồng/kWh. Tương tự giờ thấp điểm là 1.166 đồng/kWh, và 1.274 đồng/kWh.

Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang, cao nhất 3.844 đồng/kWh - Ảnh 3.

Đánh giá tác động của EVN về giá điện sau điều chỉnh - Ảnh: NGỌC AN

Với giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch cũng được áp dụng mức giá theo giờ với giá giờ cao, thấp điểm và giờ bình thường. Trong đó, giá giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh cho cấp điện áp từ trung áp trở lên; với cấp điện áp hạ áp đến 1kV là 3.586 đồng/kWh. Giá giờ thấp điểm tương ứng là 1.166 đồng/kWh, và 1.274 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho sạc xe điện có giá giờ cao điểm ở cấp điện áp từ trung áp trở lên là 3.758 đồng/kWh, và cấp điện áp hạ áp là 4.212 đồng/kWh. Giờ thấp điểm có giá tương ứng là 1.534 đồng/kWh, và 1.626 đồng/kWh.

Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang, cao nhất 3.844 đồng/kWh - Ảnh 4.Giảm giá điện, xăng dầu tác động ra sao đến chi phí tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp?

Theo tính toán của chuyên gia, hộ gia đình sử dụng bình quân khoảng 400kWh điện/tháng sẽ tiết kiệm được gần 20.000 đồng tiền điện/tháng nhờ EVN giảm 2% giá điện.

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    Chủ đề: ngành điện giá điện giảm giá điện EVN giá điện 5 bậc thang

    Dòng sự kiện: Giá điện

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