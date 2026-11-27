Sỹ Bách cùng U17 Việt Nam trong trận gặp U17 Mali - Ảnh: VFF

Đội tuyển U17 Việt Nam đã kết thúc hành trình U17 World Cup 2026 sau khi thua U17 Mali 0-2 ở lượt cuối bảng G diễn ra vào tối 27-11 tại Qatar.

Nếu chỉ nhìn 1 điểm giành được sau 3 trận, chúng ta sẽ không thể đánh giá hết được màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ trẻ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự sân chơi U17 World Cup và giành được những cột mốc đáng tự hào.

Ba trận đấu giàu cảm xúc

Chỉ mất 4 phút trong trận ra quân gặp U17 Bỉ, Lê Sỹ Bách đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam với cú đánh gót ghi bàn từ tình huống phạt góc. Trước đương kim á quân U17 châu Âu này, U17 Việt Nam còn có thêm bàn thắng đẹp mắt của Chu Ngọc Nguyễn Lực từ chấm phạt góc.

Hai bàn thắng đẹp mắt đó của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực giúp U17 Việt Nam thua sít sao U17 Bỉ 2-3, đồng thời gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế. Trang FIFA gọi pha lập công của Sỹ Bách là "Bàn thắng này đáng xem lại 100 lần".

Chưa dừng tại đó, U17 Việt Nam tiếp tục bất phân thắng bại với nhà vô địch châu Đại Dương U17 New Zealand. Ba lần bị dẫn trước, U17 Việt Nam đều kiên cường gỡ hòa.

"Đây là đội bóng không bao giờ chấp nhận thất bại. Họ một lần nữa thể hiện khả năng vượt khó và niềm tin vào bản thân đáng kinh ngạc", thêm một lần nữa trang chủ FIFA dành lời khen.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) ở trận thua sít sao U17 Bỉ - Ảnh: VFF

Hành trình của U17 Việt Nam chỉ dừng lại khi thua ứng viên vô địch U17 Mali 0-2 ở lượt cuối cùng. Đội trưởng Đăng Khoa chia sẻ: "Cả ba đội đều mạnh, nhưng U17 Mali là đội bóng chúng tôi cảm thấy khó khăn nhất khi đối đầu. Họ có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Họ di chuyển bóng nhanh với cường độ cao làm khó chúng tôi".

Một thế hệ tài năng

Không hề chơi phòng ngự tiêu cực tại sân chơi thế giới lần đầu tiên tham dự, U17 Việt Nam luôn thi đấu với tinh thần tấn công và thể hiện bản lĩnh của mình. 5 bàn thắng sau 3 trận chính là một minh chứng rõ nét.

Dù cũng có những hạn chế, đặc biệt là thể hình, nhưng U17 Việt Nam đã trình làng một lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng để kỳ vọng vào tương lai. Trong đó, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực chính là điểm sáng lớn nhất với 2 bàn thắng cùng một kiến tạo.

Lê Trọng Đại Nhân cũng là cái tên đáng chú ý trên hàng công. Bàn thắng anh ghi được vào lưới U17 New Zealand là chuỗi một loạt động tác cực kỳ hoàn hảo, được FIFA đánh giá là bàn thắng đẹp nhất trận đấu.

Anh phá bẫy việt vị, đón đường chuyền vượt tuyến của Chu Ngọc Nguyễn Lực, khống chế gọn gàng rồi sút vào góc cao bên trái khung thành.

Đại Nhân trong trận thua U17 Mali - Ảnh: VFF

Ở trận cuối, sai lầm của hàng thủ U17 Mali đã mở ra cơ hội cho Đại Nhân đối mặt với thủ môn ở phút 26. Đáng tiếc, tiền đạo mang áo số 9 xử lý thiếu quyết đoán, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho U17 Việt Nam. Nếu U17 Việt Nam có bàn thắng, mọi thứ có lẽ sẽ khác.

Nhưng bóng đá vốn không có chữ "nếu". Áp lực của một trận đấu buộc phải thắng để đi tiếp khiến những chàng trai còn chưa học hết cấp 3 khó có thể giữ được sự bình tĩnh trong bước xử lý cuối cùng.

Ca ngợi hàng công hay tuyến giữa, nhưng cũng không quên nhắc đến sự xuất sắc của thủ môn Lý Xuân Hòa. Thủ môn cao 1m85 này đã có nhiều pha cản phá xuất sắc trong cả 3 trận đấu, góp phần làm nên kỳ U17 World Cup 2026 đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam.

Thầy trò HLV Cristiano Roland trò chuyện sau trận đấu với U17 Mali mà rơi nước mắt - Ảnh: VFF

Tương lai ở phía trước

Sau trận thua U17 Mali, thầy trò HLV Cristiano Roland đã đứng thành vòng tròn trên sân, chia sẻ với nhau về kỳ U17 World Cup lịch sử.

"Những gì mà chúng ta thể hiện được quá tuyệt vời và khiến cho tất cả mọi người tự hào. Nếu các em tiếp tục trên con đường này thì chúng ta sẽ tỏa sáng. Chúng ta sẽ đưa Việt Nam đi xa hơn nữa. Đấy chính là mục tiêu của các em", nhà cầm quân người Brazil đã khóc khi nói chuyện cùng các học trò.

U17 Việt Nam đã thu về những bài học chuyên môn, những trải nghiệm cọ xát quốc tế quan trọng để tiến bộ hơn. Nói như đội trưởng Đăng Khoa thì các cầu thủ cần phải cải thiện nhiều về vấn đề thể lực cũng như là thể hình để có thể chơi tốt ở cấp độ thế giới.

Nhưng trên tất cả, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chứng minh được một điều rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về những sân chơi lớn, nếu được đầu tư đúng hướng và phát triển một cách bài bản.



"Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV Cristiano Roland chia sẻ.