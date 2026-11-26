Bảng xếp hạng U17 World Cup: U17 Việt Nam rời giải với vị trí thứ 3 bảng G - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Chạm trán đội đã thắng cả hai trận đầu, U17 Việt Nam giữ được tỉ số 0-0 đến hết hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Mali gia tăng sức ép.

Thủ môn Lý Xuân Hòa cản được cú sút góc hẹp của Keita ở phút 51, nhưng sáu phút sau, tiền đạo này thoát xuống đón đường chọc khe của Sacko rồi mở tỉ số. Mali ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 2-0.

Ở trận cùng giờ, Bỉ thắng New Zealand 6-0 để giữ vị trí nhì bảng với 6 điểm. Mali đứng đầu với 9 điểm, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Việt Nam và New Zealand cùng có 1 điểm, nhưng Nguyễn Lực và các đồng đội xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-3 so với -9).

Theo thể thức giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng và tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 32 đội.

Với 1 điểm sau ba lượt trận, U17 Việt Nam không còn cơ hội góp mặt trong nhóm tám đội này. Mali và Bỉ là hai đại diện của bảng G đi tiếp.

Trong lần đầu dự giải, U17 Việt Nam ghi 5 bàn sau ba trận. Đội mở tỉ số trước Bỉ ở trận ra quân rồi thua 2-3. Điểm duy nhất đến ở lượt thứ hai, khi Việt Nam ba lần gỡ hòa trước New Zealand.