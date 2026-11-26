Toàn cảnh cung đường rộng thoáng, nơi các tay đua tranh tài ở nội dung cá nhân môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, ngày 26-11, thuộc khu đô thị Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM) - Ảnh: HỮU DUY

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, môn xe đạp đường trường diễn ra từ ngày 23 đến 29-11 tại Cần Giờ (TP.HCM), với 18 nội dung dành cho nam và nữ. Đáng chú ý, các nội dung tính giờ cá nhân và đồng đội cự ly ngắn được tổ chức tại khu vực Vinhomes Green Paradise trong hai ngày 26 và 27-11.

Đường đua chất lượng nhất mà nhiều vận động viên từng trải nghiệm

Trên trục đường rộng tại Đại lộ Thời Đại, các vận động viên liên tục tăng tốc, cạnh tranh từng giây trong các lượt thi đấu. Không gian thoáng, mặt đường được chuẩn bị kỹ tạo điều kiện để các tay đua phát huy tốc độ và khả năng chuyên môn.

Sau các nội dung cự ly ngắn, đoàn đua trở lại cung đường Rừng Sác trong hai ngày 28 và 29-11. Trong đó, nội dung xuất phát đồng hàng nam có cự ly 162km và nữ 108km, đòi hỏi các vận động viên có sức bền và chiến thuật phân phối thể lực hợp lý.

Vận động viên Trần Khởi Minh (đội Vĩnh Long) vỡ òa cảm xúc sau khi biết mình về nhất trong phần thi 4km tính giờ cá nhân nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, trên cung đường đua tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - Ảnh: CAM LY

Là vận động viên đội Vĩnh Long giành huy chương tại nội dung chiều 26-11, anh Trần Khởi Minh cho biết rất vui và phấn khích sau khi hoàn thành cự ly thi đấu. Đánh giá về đường đua, vận động viên Khởi Minh nhận xét: "Em cảm thấy chất lượng đường đua năm nay làm rất tốt, đường đẹp và phẳng".

Theo nam vận động viên, đường đua Rừng Sác là cung đường đẹp nhất mà anh từng trải nghiệm từ trước đến nay. Công tác tổ chức của ban trọng tài và đội mô tô hỗ trợ cũng được đánh giá tốt khi bảo đảm kiểm soát đường đua, tạo điều kiện cho các tay đua tập trung thi đấu.

Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh, đội Tập đoàn Lộc Trời, cũng đánh giá cao chất lượng cung đường tại Vinhomes Green Paradise. Sau những ngày đưa vận động viên đến làm quen đường đua, ông nhận xét mặt đường tốt, giúp các tay đua phát huy hiệu suất và tốc độ tối đa.

"Phải nói là mặt đường rất là tốt trong tất cả các kỳ mà tôi dẫn quân đi tham dự ở trong nước cũng như quốc tế", ông Chánh nhận xét.

Theo vị huấn luyện viên, lợi thế của khu vực không chỉ nằm ở chất lượng mặt đường mà còn ở quy mô và không gian tổ chức. Đường rộng, thông thoáng, mật độ phương tiện thấp giúp bảo đảm an toàn cho vận động viên trong quá trình tập luyện và thi đấu. Ông cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Vinhomes khi tạo điều kiện để các đội tập luyện, làm quen đường đua và chuẩn bị thi đấu.

Điểm hẹn mới cho các giải thể thao tầm cỡ quốc tế

Đề cập đến lý do chọn Cần Giờ làm địa điểm thi đấu, ông Ngô Quang Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Xe thể thao TP.HCM, Ủy viên Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X, cho biết một phần xuất phát từ mong muốn giới thiệu một đô thị xanh, có môi trường tốt của TP.HCM.

Theo ông Vinh, cung đường Rừng Sác vốn được cộng đồng xe đạp phong trào yêu thích nhờ mật độ giao thông, không khí và những điều kiện phù hợp với bộ môn xe đạp. Trong khi đó, việc đưa các nội dung cự ly ngắn về Vinhomes Green Paradise là cơ hội giới thiệu diện mạo mới của thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn của một kỳ đại hội cấp quốc gia.

Đánh giá về hạ tầng phục vụ thi đấu, ông Vinh cho biết các đơn vị phối hợp đã hỗ trợ ban tổ chức xử lý nhiều yêu cầu kỹ thuật, kể cả những vị trí nhỏ cần vá sửa trên mặt đường để bảo đảm an toàn cho vận động viên.

Ông nhận xét cung đường Đại lộ Thời Đại có chất lượng tốt và kỳ vọng khi khu vực hoàn thiện hơn, nơi đây có thể tổ chức những nội dung thi đấu lớn hơn. "Thật sự với cung đường của đại lộ này thì trên phạm vi khu vực, chúng ta có quá nhiều nội dung để có thể đăng ký, đăng cai tổ chức quốc tế", ông Vinh đánh giá. Theo ông, ban tổ chức sẽ đề xuất xem xét khả năng đưa những giải xe đạp lớn của thành phố về đây trong thời gian tới.

Từ trên cao, đường đua tại Vinhomes Green Paradise hiện rõ hai khu vực xuất phát và về đích được bố trí trên hai phần đường riêng biệt. Một tay đua đang tiến về vạch đích trong khi khu vực xuất phát phía đối diện vẫn có các vận động viên và đội ngũ phục vụ chuẩn bị cho lượt thi đấu tiếp theo, tại nội dung 4km tính giờ cá nhân nam, chiều 26-11 - Ảnh: HỮU DUY

Không chỉ có lợi thế về đường đua, Vinhomes Green Paradise còn sở hữu không gian rộng mở, thoáng mát giữa vùng sinh thái rừng biển Cần Giờ. Trước Đại hội Thể thao toàn quốc, khu vực này từng tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí. Trong đó, giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 dịp lễ 30-4 và 1-5 thu hút hơn 5.000 vận động viên; Green Family Walk có hơn 1.000 người tham gia. Các lễ hội Xuân Cần Giờ và Paradise Summer Fest cũng thu hút đông đảo du khách.

Từ những giải chạy, hoạt động cộng đồng đến một sự kiện thể thao cấp quốc gia, Vinhomes Green Paradise đang từng bước cho thấy tiềm năng khai thác không gian đô thị cho các hoạt động thể thao, văn hóa và du lịch, hướng đến trở thành điểm đến tổ chức những sự kiện quy mô tầm cỡ quốc tế.

Các vận động viên tranh thủ tập luyện trước khi bước vào giải đấu - Ảnh: HỮU DUY

Trọng tài ra hiệu và bắt đầu tính giờ cho vận động viên bước vào phần thi đua xe đạp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. - Ảnh: CAM LY

Cung đường thi đấu tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có mặt đường rộng, bằng phẳng, tạo điều kiện để các vận động viên duy trì tốc độ và phát huy thành tích trong nội dung đua xe đạp đường trường - Ảnh: CAM LY

Các tay đua tăng tốc về đích ở nội dung cá nhân môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra ngày 26-11 trên cung đường thuộc khu đô thị Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM) - Ảnh: HỮU DUY