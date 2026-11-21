Cần Giờ - vùng đất từng được xem là xa trung tâm, đang đứng trước bước ngoặt phát triển mới khi hàng loạt dự án hạ tầng kết nối trọng điểm xuất hiện cùng sự định hình của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, làm thay đổi toàn bộ cục diện quy hoạch đô thị phía Nam.

Mạng lưới hạ tầng siêu tốc: Biến Cần Giờ thành "lõi trung tâm mở rộng"

Rào cản lớn nhất đối với việc định cư ven biển từ trước đến nay là khoảng cách địa lý và thời gian di chuyển.

Tuy nhiên, bài toán này đang được giải quyết triệt để nhờ mạng lưới giao thông đa phương thức quy mô lớn kết nối trực tiếp Cần Giờ với trung tâm TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm.

Đáng chú ý nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với vận tốc thiết kế 350 km/h, vận hành với tần suất 5 phút/chuyến. Tuyến đường sắt chạy bằng điện này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm quận 1 cũ về dự án xuống chỉ còn khoảng 13 phút.

Bên cạnh đó, dự án cầu Cần Giờ (đã khởi công động thổ tháng 1-2026, dự kiến hoàn thành năm 2029) kết hợp cùng nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác sẽ cắt giảm thời gian di chuyển đường bộ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40 - 50 phút.

Để tăng cường năng lực kết nối trong thời gian chờ hoàn thiện các hạ tầng lớn, các giải pháp vận tải thủy cũng được triển khai song song. Cụ thể, chủ đầu tư đã tài trợ 3 phà trọng tải 200 tấn vận hành miễn phí cho tuyến phà Bình Khánh - Cần Giờ, đồng thời đưa vào vận hành tuyến tàu thủy cao tốc từ Bến Bạch Đằng đến bến phà Bình Khánh với thời gian di chuyển chỉ khoảng 30 phút.

Ở quy hoạch liên vùng rộng hơn, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu giúp kết nối trực tiếp đến thành phố biển Vũng Tàu chỉ trong 10 phút, đồng thời tạo lộ trình di chuyển 45 phút tới Sân bay Quốc tế Long Thành (công suất 50 - 100 triệu khách/năm). Sự kết hợp đồng bộ của hệ thống giao thông thủy, bộ, sắt này hiện thực hóa mô hình sống mới: "Sống bên biển sinh thái, làm việc tại trung tâm kinh tế".

Quy hoạch ở thực và giải pháp khoa học nền móng cho cộng đồng đa thế hệ

Khác với nhiều khu đô thị ven biển chủ yếu tập trung vào phân khúc "second home" (ngôi nhà thứ hai) có tỷ lệ lấp đầy thấp, Vinhomes Green Paradise được định hình là một đô thị an cư lâu dài cho cộng đồng đa thế hệ.

Với quy mô 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise được phát triển với 4 khu mang bản sắc riêng biệt gồm Vịnh Tiên, Vịnh Ngọc, Mũi Danh Vọng và Đảo Phượng Hoàng, kết hợp hài hòa giữa không gian an cư, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng và giải trí. Sở hữu bộ sưu tập hơn 60 mẫu nhà thiết kế theo 8 phong cách kiến trúc tinh hoa thế giới, trong đó có 15 mẫu nhà xanh, dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng cư dân, từ chuyên gia quốc tế, đội ngũ nhân sự trong các ngành kinh tế, dịch vụ đến các gia đình đa thế hệ.

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch đồng bộ hệ sinh thái tiện ích thiết yếu phục vụ cuộc sống thường nhật, từ hệ thống giáo dục Vinschool, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ, trung tâm thương mại Vincom đến hệ thống công viên, không gian thể thao, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thương mại.

Cùng với hạ tầng đô thị thông minh, không gian xanh và hệ thống tiện ích vui chơi, giải trí quy mô lớn, dự án hướng tới kiến tạo môi trường sống toàn diện, nơi cư dân có thể học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống ngay trong nội khu, từng bước hình thành cộng đồng cư dân ổn định, gắn bó lâu dài.

Bên cạnh đó, dự án còn định hình hệ sinh thái nghỉ dưỡng giải trí toàn diện với các tổ hợp khách sạn, resort cao cấp, sân golf, công viên chủ đề, viện dưỡng lão Vin NewHorizon, không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày của du khách, chuyên gia quốc tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng cư dân lựa chọn nghỉ dưỡng thường xuyên, an dưỡng tuổi già.

Dưới góc nhìn địa chất kỹ thuật, sự bền vững của một đô thị biển phụ thuộc rất lớn vào giải pháp xử lý nền móng. Tại Cần Giờ, khảo sát địa chất cho thấy tầng đất bùn sét dẻo mềm dày từ 18 - 24m ở bề mặt, nhưng khi xuống đến độ sâu 36 - 40m sẽ xuất hiện lớp cát chặt và đất cứng chắc.

Tương tự mô hình từng áp dụng thành công tại khu vực Bình Thạnh hay các dự án lấn biển quốc tế, đối với các công trình thấp tầng, cọc ép được đưa cắm sâu vào lớp đất cứng 36 - 40m. Đối với các công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được áp dụng với mũi cọc cắm sâu vào tầng đất chắc ở độ sâu 65 - 80m.

Quá trình san lấp mặt bằng cũng tuân thủ nguyên tắc "cân bằng đào - đắp" tiên tiến, lấy vật liệu san lấp trực tiếp từ các khu vực mặt nước quy hoạch bồi đắp cho đất liền, tránh khai thác tài nguyên ngoài khơi. Các chuyên gia tư vấn quốc tế đã tính toán độ bù lún từ 50cm đến 1,5m cùng kế hoạch nạo vét định kỳ, đảm bảo độ ổn định vĩnh cửu cho nền móng đô thị.

Lợi thế sinh thái rừng - biển - hồ độc bản

Khi nhắc đến các đô thị lấn biển quy mô lớn, thế giới thường liên tưởng đến Dubai với những đảo nhân tạo kỳ vĩ. Tuy nhiên, xét dưới góc độ an cư lâu dài, Dubai bộc lộ hạn chế lớn về điều kiện khí hậu mùa hè khắc nghiệt (nhiệt độ ngoài trời từ 40 - 50°C) và cảnh quan tự nhiên khô cằn.

Ngược lại, Cần Giờ sở hữu nguồn tài nguyên sinh thái tự nhiên độc bản. Dự án nằm tựa lưng vào Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ rộng hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận - "lá phổi xanh" điều hòa không khí cho toàn vùng.

Trung tâm dự án là biển hồ nước biển tự nhiên Paradise Lagoon quy mô 800 ha lớn nhất thế giới, sở hữu hệ thống lọc nước công suất 20.000 - 100.000 m³/h giữ cho làn nước luôn trong xanh 365 ngày. Với tổng chiều dài đường bờ biển bao quanh lên tới 121 km (bao gồm 53 km bãi biển công cộng) và mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 16%, vi khí hậu tại khu đô thị luôn mát mẻ hơn nội đô TP.HCM từ 3 - 5°C.

Để bảo vệ tối đa hệ sinh thái ven biển trong quá trình lấn biển, dự án đã ký kết hợp đồng với liên danh nhà thầu để ứng dụng công nghệ gia cố bùn K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing) độc quyền từ Tập đoàn AOMI Construction (Nhật Bản). Thay vì bơm hút cát thông thường gây xả thải rác bùn, công nghệ K-DPM dùng dòng khí áp lực cao trộn bùn nạo vét tại chỗ với xi măng và phụ gia đặc biệt ngay trên sà lan.

Lớp bùn mềm cứng hóa sau 5 giờ và đạt độ cứng 100% sau 28 ngày để làm vật liệu san lấp. Dù chi phí triển khai cao gấp 5–10 lần công nghệ truyền thống, giải pháp này giúp triệt tiêu nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, giảm thiểu phát thải và mùi hôi, bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Sự hội tụ giữa hạ tầng giao thông siêu tốc, tư duy quy hoạch ở thực kiên cố và vi khí hậu sinh thái đặc ân từ thiên nhiên cùng công nghệ lấn biển xanh hàng đầu thế giới đang biến Vinhomes Green Paradise thành tâm điểm dịch chuyển cư dân bền vững, đưa Cần Giờ vươn mình trở thành "lõi trung tâm mở rộng" đầy triển vọng của TP.HCM.