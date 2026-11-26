Các đại biểu tại buổi công bố Giải Marathon TP.HCM Eximbank 2027 - Ảnh: T.V.C

Giải đấu đánh dấu một cột mốc phát triển mới, tiếp tục nâng tầm quy mô chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm thi đấu toàn diện cho hơn 12.000 VĐV cùng hệ sinh thái hoạt động thể thao - văn hóa bứt phá.

Mùa giải 2027 ghi dấu mốc quan trọng khi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức trở thành nhà tài trợ mang tên giải.

Theo đó, tên gọi chính thức mới là Giải Marathon TP.HCM Eximbank (Eximbank HCMC Marathon).

Eximbank đồng hành cùng giải từ sự tương đồng giữa tinh thần marathon và hành trình chuyển đổi của ngân hàng.

Kỷ luật, sự bền bỉ và nỗ lực vượt qua giới hạn để tiến bộ mỗi ngày là tinh thần Eximbank theo đuổi trong quá trình đổi mới, hướng tới phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Sự đồng hành của Eximbank góp thêm nguồn lực để Ban Tổ chức nâng cao chất lượng tổ chức và trải nghiệm dành cho người chạy.

Giải Marathon TP.HCM cũng tự hào là giải marathon đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu linh vật chính thức. Được lấy cảm hứng từ hình tượng Tứ Linh trong văn hóa dân gian truyền thống kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, linh vật mang tên Tuli là biểu tượng của sức mạnh, tốc độ, sự bền bỉ và may mắn.

Bên cạnh huy chương hoàn thành, linh vật Tuli sẽ là phần thưởng, lời chúc ý nghĩa trao tặng trực tiếp cho vận động viên tại vạch đích, ghi nhận những nỗ lực bứt phá và chinh phục giới hạn bản thân.

Họp báo chính thức giới thiệu Tuli - Linh vật của Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh Eximbank - Ảnh: T.V.C

Mùa giải 2027 chào đón hơn 12.000 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các cự ly 42km, 21km, 10km. Nhằm khích lệ tinh thần thi đấu đỉnh cao, tổng giá trị giải thưởng mùa giải 2027 được nâng lên gần 1 tỉ đồng.

Điểm nhấn là giải thưởng 200.000.000 VNĐ dành cho VĐV Việt Nam phá kỷ lục quốc gia cự ly Marathon (42km) ở cả bảng nam (kỷ lục hiện tại: 2 giờ18 phút) và bảng nữ (kỷ lục hiện tại: 2 giờ 39,49 phút). Song song đó, thời gian giới hạn (cut-off time) cự ly Marathon được điều chỉnh xuống còn 6 tiếng, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tối ưu công tác hậu cần, tăng độ an toàn y tế và giảm thời gian phong tỏa giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là đường Chạy trực tuyến 5km, diễn ra từ ngày 25-11 đến 24-12-2026, nhằm lan tỏa và khuyến khích hoạt động marathon rộng rãi trong cộng đồng, đồng thời khuấy động tinh thần thể thao trước thềm mùa giải 2027. Người tham gia có thể chạy ở bất kỳ đâu trong thời gian này, kết quả được ghi nhận qua các ứng dụng chạy bộ quen thuộc.

Đặc biệt, ngày 12 và 13-12-2026 sẽ là điểm hẹn kết nối các vận động viên tham gia Chạy trực tuyến 5km tại các địa điểm ở TP.HCM, với chuỗi hoạt động chạy giao lưu, tiếp sức dinh dưỡng và trải nghiệm phục hồi thể thao. Hoạt động nhằm giúp người tham gia có thêm sân chơi để chạy cùng nhau, giao lưu với các vận động viên khác và chia sẻ niềm vui chạy bộ, thể thao.

Cùng chung định hướng nâng tầm tính chuyên nghiệp và lan toả tinh thần thi đấu đỉnh cao của mùa giải 2027, Nike ACFC tiếp tục đồng hành cùng Giải Marathon TP.HCM Eximbank 2027 với vai trò Nhà tài trợ vàng, và giới thiệu "Project Faster" - một chương trình truyền cảm hứng và đồng hành cùng các vận động viên để hoàn thành mục tiêu cải thiện thành tích chạy bộ của chính mình. Đây là một trong những hoạt động thể hiện định hướng đồng hành của Nike ACFC trong việc tạo điều kiện cho cộng đồng tiếp cận với phương pháp tập luyện bài bản, khoa học và chinh phục những mục tiêu mới.