Đại diện ban tổ chức Giải Marathon TP.HCM Eximbank trao đổi thông tin tại buổi họp báo sáng 26-11 - Ảnh: HCMC MARATHON

Sáng 26-11, ban tổ chức Giải Marathon TP.HCM Eximbank đã tổ chức họp báo ra mắt mùa giải 2027.

Mùa giải mới sẽ chào đón hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các cự ly 42km, 21km, 10km. Nhằm khích lệ tinh thần thi đấu đỉnh cao, tổng giá trị giải thưởng được nâng lên gần 1 tỉ đồng.

Điểm nhấn là giải thưởng lên đến 200 triệu đồng dành cho VĐV Việt Nam phá kỷ lục quốc gia cự ly marathon (42km) ở cả bảng nam (kỷ lục hiện tại: 2 giờ 18 phút) và bảng nữ (kỷ lục hiện tại: 2 giờ 39 phút 49 giây).

Song song đó, thời gian giới hạn (cut-off time) cự ly marathon được điều chỉnh xuống còn 6 tiếng, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tối ưu công tác hậu cần, tăng độ an toàn y tế và giảm thời gian phong tỏa giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Sự kiện chính sẽ diễn ra vào ngày 17-1-2027 tại công viên 30-4 (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn).

Runner phá kỷ lục quốc gia tại sự kiện này sẽ nhận được số tiền thưởng khổng lồ - Ảnh: HCMC MARATHON

Ngoài ra, đường chạy trực tuyến 5km còn được diễn ra từ ngày 25-11 đến 24-12, nhằm lan tỏa và khuyến khích hoạt động marathon rộng rãi trong cộng đồng, đồng thời khuấy động tinh thần thể thao trước thềm mùa giải 2027.

Người tham gia có thể chạy ở bất kỳ đâu trong thời gian này, kết quả được ghi nhận qua các ứng dụng chạy bộ quen thuộc. Đặc biệt, ngày 12 và 13-12 sẽ là điểm hẹn kết nối các vận động viên tham gia chạy trực tuyến 5km tại các địa điểm ở TP.HCM.

Giải Marathon TP.HCM Eximbank có lịch sử khởi nguồn từ năm 1992 và chính thức trở lại từ năm 2013. Giải do UBND TP.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo, hướng dẫn; phối hợp tổ chức với Liên đoàn Điền kinh TP.HCM và Công ty Pulse Active.

Trong hành trình 14 năm qua, giải luôn tiên phong phát triển phong trào thể dục thể thao đại chúng, đặc biệt là chạy bộ, góp phần quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, giàu sức sống đến bạn bè quốc tế.

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc Eximbank, chia sẻ: "Marathon là hành trình của sự bền bỉ, nơi mỗi bước chân đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu. Thành công không chỉ đến từ những khoảnh khắc bứt phá, mà được tạo nên bởi sự kiên trì và quyết tâm trên suốt chặng đường.

Tinh thần ấy cũng chính là điều chúng tôi đang theo đuổi trong hành trình chuyển đổi và phát triển. Chúng tôi kiên định với mục tiêu đổi mới, không ngừng hoàn thiện và bền bỉ tạo nên những bước tiến mỗi ngày".