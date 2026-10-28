Thượng tá quân đội tuổi 70 và tình yêu chạy bộ

Ông Bùi Ngọc Hợp được vợ đón và nắm tay sau khi về đích 21km tại VMM 2026 - Ảnh: VMM

Đón ông Hợp ở vạch đích là bà Lan (vợ ông), người đã cùng ông trải qua bao năm tháng ngọt bùi. Hình ảnh ông bà nắm tay nhau ở vạch đích của Vietnam Mountain Marathon 2026 (VMM) vào tháng 9 vừa qua đã gây sốt cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Chờ nhiều tiếng để được nắm tay chồng qua vạch đích

Tại VMM 2026, ông Bùi Ngọc Hợp xếp hạng 6 trong nhóm tuổi trên 70 (nhóm tuổi cao nhất giải) ở cự ly 21km. Ông về đích sau 9,5 giờ "vượt nắng thắng mưa" trên cung đường bùn lầy thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Thành tích của ông còn tốt hơn 200 đối thủ trẻ tuổi hơn trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Điều đặc biệt, hình ảnh runner U80 lần đầu tiên trong đời đi chạy giải được vợ ra tận nơi đón và nắm chặt tay dắt qua cổng đích đã gây sốt mạng xã hội.

Chị Lan Phương - con gái ông Hợp - chia sẻ với Tuổi Trẻ: "Mẹ tôi 69 tuổi và có 45 năm tuổi Đảng. Bà bị tai biến, nhớ rất ít, đi lại khó khăn. Nhưng có lẽ tình yêu đã giúp mẹ tôi có thể sải bước đầy tự tin sánh vai với bố vào khoảnh khắc ở vạch đích VMM 2026. Bà chờ ông từ 12h trưa đến 6h chiều, đã đứng đợi ông gần 1 giờ đồng hồ ở đích đến. Sau hơn 5 tháng tập luyện, bố tôi đã chinh phục được cự ly 21km.

Khi gần về đích, bố có dặn tôi: "Con buộc lại tóc cho mẹ đi". Rồi bố nắm tay mẹ về đích. Bố mẹ tôi yêu nhau lắm. Tôi nghĩ tình yêu thương của bố mẹ tôi truyền động lực cho các bạn trẻ".

Hành trình chinh phục dãy Hoàng Liên Sơn trong 9,5 giờ và tay trong tay với người bạn đời tại cổng đích VMM khiến ông Hợp như được trở lại thời thanh niên sôi nổi "xếp bút nghiên lên đường ra trận" cách đây hơn 50 năm.

Cuộc chạy vượt núi đầy thử thách khiến ông bị căng cơ, chuột rút phải dừng nghỉ nhiều lần nhưng chưa lúc nào ông có ý nghĩ lên xe ôm, bỏ cuộc.

Ông Hợp tham dự một giải chạy địa hình - Ảnh: NVVC

Tinh thần Bộ đội Cụ Hồ

Ông Bùi Ngọc Hợp sinh năm 1954 (thực tế 1956), đăng ký đi bộ đội đánh Mỹ cứu nước khi mới học xong lớp 7, chưa tròn 16 tuổi. Năm 1973, ông hành quân vào Trường Sơn, mất 3 tháng đến Bình Định. "Hôm trước vào, hôm sau đánh nhau luôn. Ngày 26-3-1975 tôi bị thương ở sân bay Thành Sơn (Phan Rang), phải quay ra Nha Trang để điều trị", ông nhớ lại.

Năm 1976, ông tham gia các trận đánh Fulro ở Đắk Lắk. Đến năm 1977, ông Hợp quay lại học văn hóa ở Quân khu 3. Ông phải học lại lớp 7 rồi tuần tự đến khi thi đại học. Ông đỗ Đại học Xây dựng và trở thành kỹ sư sau 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về công tác tại Binh đoàn 11 ở Hà Nội.

Ông Hợp chia sẻ: "Vợ tôi đi bộ đội từ năm 1974, làm điều dưỡng ở Quân khu 3 tại Hải Dương. Bà ấy cũng làm đơn tình nguyện đi bộ đội lúc mới 16 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thương nghiệp (nay là Đại học Thương mại Hà Nội), bà được phân công giảng dạy tại Trường cao đẳng Thương mại Trung ương 4 ở Thái Nguyên. Lúc đó, con gái lớn của chúng tôi mới có 4 tuổi. Thời kỳ đó, cứ chiều thứ bảy sau khi nghỉ làm, tôi đi tàu đêm đến Thái Nguyên để thăm vợ, hôm sau lại trở về Hà Nội. Đó là quãng thời gian khó khăn, vất vả của cả gia đình".

Năm 2009, ông Hợp nghỉ hưu mang quân hàm thượng tá. Ở tuổi hưu, ông không có hoạt động thể dục thể thao sôi nổi nào để cải thiện sức khỏe. Duyên may tình cờ khiến gia đình ông Hợp bà Lan thay đổi chóng mặt khi người cựu chiến binh có chuyến đi chơi Hà Giang (nay là Tuyên Quang) hồi tháng 4 năm nay.

"Đợt ấy, tôi rủ bố tôi đi đón những người bạn của tôi chạy cự ly 50km ở Hà Giang. Ông thức đến gần 2h sáng để chờ mọi người. Được chứng kiến tận mắt nhiều bạn trẻ có thể chạy hàng chục kilômet đường núi xuyên đêm khiến ông mở mang tầm mắt, được thấy những điều mà trước đây ông chưa bao giờ bắt gặp", chị Lan Phương nhớ lại.

Tiếp lời con gái, ông Hợp bộc bạch hóm hỉnh: "Tôi khâm phục các bạn trẻ giỏi quá. Các đồng nghiệp của tôi ở khu phố khi nghe tôi kể thì không tin. Họ cho rằng làm gì có chuyện ấy. Họ không tin thì tôi sẽ tập cho mà tin".

Chất lính trong người trỗi dậy. Nói là làm. Thế là vị thượng tá thay đổi thói quen, dậy sớm tập chạy bộ. Ban đầu ông Hợp tập vừa chạy vừa đi bộ 2km, rồi tăng dần lên 5km, 10km mỗi ngày. Rồi ông tập leo cầu thang theo tư vấn của con gái. Sau này, khi thể lực đã cải thiện, ông được các con kéo lên núi Hàm Lợn (Hà Nội), đi Hòa Bình để tập chạy trail (đường mòn), làm quen với leo núi.

"Bố tôi dậy từ 4h sáng, đi bộ rồi tập mà không nói gì với các con. Cuộc sống của ông bỗng nhiên thay đổi đột ngột 180 độ", chị Lan Phương vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự thay đổi tích cực của bố mình.

Từ ngày chạy bộ và leo núi, sức khỏe của ông Hợp cải thiện rõ rệt. Vòng bụng giảm được 12cm, cân nặng giảm tương ứng. Ông thậm chí còn phải hỏi bác sĩ xem mình có bị làm sao không.

Thượng tá Bùi Ngọc Hợp trên đường chinh phục 21km tại Sa Pa - Ảnh: VMM

"Trước đây tôi bị huyết áp cao hay phải uống thuốc cũng vì sinh hoạt thiếu điều độ. Tôi thường thức khuya xem tivi, sáng thường dậy muộn sau 7h. Tôi cũng chưa từng chơi môn thể thao nào khác. Bây giờ, huyết áp của tôi đã ổn định, không còn phải uống thuốc nữa. Người cảm thấy sảng khoái, ngủ tốt, ăn uống điều độ. Tôi cảm ơn con, những người xung quanh đã cổ vũ, khích lệ tôi", ông Hợp hồ hởi.

Nói về sự chăm sóc của bà dành cho ông, ông rất xúc động: "Hôm nào trời mưa mà không đi chạy được, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Vợ tôi vẫn động viên tôi, gọi tôi dậy tập thể dục, luộc 2 quả trứng mỗi sáng để bồi dưỡng. Điều tôi vui mừng nữa là sau khi chạy ở Sa Pa về, con trai tôi (sinh năm 1990) đã tự giác tập chạy mà không cần bố phải nhắc nhở".