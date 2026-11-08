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Hoàng Nguyên Thanh vô địch Giải marathon Di sản Hà Nội 2026

tác giả
KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

Sáng 8-11, VĐV Hoàng Nguyên Thanh (người tỉnh Đồng Nai) đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ trong và ngoài nước để về đích đầu tiên cự ly marathon (42,195km) Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026.

Hoàng Nguyên Thanh vô địch Giải marathon Di sản Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Hoàng Nguyên Thanh vô địch nội dung marathon - Ảnh: DHA

Thành tích của Hoàng Nguyên Thanh là 2 giờ 30 phút 14 giây. Người về thứ hai nội dung marathon nam là VĐV Hitley Ombisi Ademo (Kenya) với thời gian 2 giờ 42 phút 12 giây. VĐV Nguyễn Văn Tuân của Việt Nam cán đích thứ ba.

Hoàng Nguyên Thanh là VĐV marathon số 1 của thể thao Việt Nam hiện nay. Anh từng là nhà vô địch marathon SEA Games 2022. Anh hiện đang giữ kỷ lục marathon Việt Nam với thời gian 2 giờ 18 phút 43 giây. 

Mới đây nhất tại Giải marathon quốc gia diễn ra tháng 3 tại Khánh Hòa, Hoàng Nguyên Thanh cũng giành ngôi vô địch với thời gian 2 giờ 22 phút 19 giây. Thành tích này cũng giúp anh mang về tấm HCV danh giá cho đoàn thể thao Đồng Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - khi Giải marathon quốc gia được tính thành tích đại hội.

Trên đường chạy nữ ở Giải marathon Di sản Hà Nội 2026 sáng 8-11, VĐV Agnes Katunge Mutune (Kenya) cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 48 phút 21 giây.

Về thứ hai và thứ ba lần lượt là hai VĐV nữ của Việt Nam là Doãn Thị Oanh và Nguyễn Thị Minh Hiền.

Phần thưởng cho nhà vô địch marathon nam - nữ, tại giải lần lượt là: 60 triệu đồng, 40 triệu đồng, 20 triệu đồng cho các vị trí nhất, nhì, ba.

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 diễn ra vào ngày 8-11 với sự tham dự của khoảng 18.000 VĐV trong nước và quốc tế. Ngoài nội dung marathon, giải còn diễn ra các cự ly: 21km, 10km, 5km và cự ly 2,1km dành cho các em nhỏ.

Hoàng Nguyên Thanh vô địch Giải marathon Di sản Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Các VĐV tham dự Giải marathon Di sản Hà Nội 2026 chạy qua bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: DHA

Các cự ly xuất phát trong đêm, sớm nhất là 1h15 sáng và đường chạy được đóng vào lúc 7h15 khi thành phố "tỉnh giấc". 

Trên đường đua, các VĐV tham dự Giải Marathon Di sản Hà Nội đã được sải bước qua những địa danh nổi tiếng nhất của Hà Nội như: Phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Ba Đình, hồ Tây… Giải đấu là một trong số ít các giải marathon được cấp phép chạy trong vùng lõi của Hà Nội.

Giải Marathon Di sản Hà Nội là giải thành viên của hệ thống Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors.

Vậy nên thành tích của các VĐV dự Giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội được công nhận là điều kiện xét chuẩn tham gia bất cứ giải nào thuộc hệ thống 7 giải chạy marathon lớn nhất hành tinh, gồm có: Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City, Sydney.

Hoàng Nguyên Thanh vô địch Giải marathon Di sản Hà Nội 2026 - Ảnh 4.Hoàng Nguyên Thanh cùng 10.000 runner dự Bình Phước Marathon 2024

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc và 'ông hoàng marathon' Hoàng Nguyên Thanh sẽ là đại sứ Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group 2024.

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KHƯƠNG XUÂN
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