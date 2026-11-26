U17 Mali nằm trong nhóm ứng viên vô địch U17 World Cup - Ảnh: FIFA



U17 Mali cũng là đối thủ của U17 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng U17 World Cup 2026, diễn ra lúc 20h tối nay 26-11. Thầy trò ông Cristiano Roland gần như buộc phải thắng để giành vé đi tiếp.

Mali - 'idol' của bóng đá trẻ châu Phi

Trong khi đội tuyển quốc gia Mali chưa từng góp mặt tại World Cup, bóng đá trẻ nước này lại sở hữu bảng thành tích khiến nhiều cường quốc bóng đá phải ngưỡng mộ.

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Mali đã có 3 lần vào bán kết U17 World Cup. Năm 2015, đại diện Tây Phi giành ngôi á quân sau khi thua Nigeria ở chung kết. Hai năm sau, họ cán đích ở vị trí thứ tư. Đến năm 2023, Mali đánh bại Argentina với tỉ số 3-0 trong trận tranh hạng ba.

Ở cấp độ U20, Mali cũng từng 2 lần giành HCĐ thế giới vào các năm 1999 và 2015.

Tháng 4-2025, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) có bài phân tích về công thức thành công của bóng đá trẻ Mali, trong đó đặc biệt đề cao hệ thống học viện đào tạo cầu thủ của quốc gia này.

Mali sở hữu nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng như Học viện Jean-Marc Guillou (JMG), Trung tâm Salif Keita, Afrique Football Elite hay Guidars FC. Đây là những nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các CLB châu Âu.

Trong nhiều thập niên qua, bóng đá Mali đã sản sinh hàng loạt tên tuổi lớn như Seydou Keita (Barcelona), Mahamadou Diarra (Real Madrid), Yves Bissouma (Tottenham) hay Amadou Haidara (RB Leipzig).

Thế hệ cầu thủ giành HCĐ U17 World Cup năm 2023 cũng nhanh chóng được các CLB châu Âu săn đón. Ibrahim Diarra gia nhập Barcelona, Mamadou Doumbia đến Watford, Hamidou Makalou đầu quân cho Brest, trong khi Mahamoud Barry được Villarreal chiêu mộ.

U17 Mali khi đánh bại Bỉ ở U17 World Cup 2026 - Ảnh: FIFA



Thành công qua nhiều thế hệ cho thấy Mali đã xây dựng được một hệ thống đào tạo trẻ hiệu quả và có tính kế thừa cao.

Các cầu thủ trẻ Mali không chỉ thừa hưởng ưu thế về thể chất thường thấy ở bóng đá Tây Phi, mà còn được chú trọng phát triển kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng ngay từ nhỏ.

Ứng viên vô địch U17 World Cup 2026

Người dẫn dắt U17 Mali tại Qatar năm nay là HLV Soumaila Coulibaly, cũng chính là kiến trúc sư trưởng trong chiến tích giành HCĐ thế giới năm 2023.

Trong cuộc phỏng vấn với FIFA ngày 18-11, chiến lược gia từng thi đấu tại Bundesliga đánh giá lứa cầu thủ hiện tại không có nhiều khác biệt về chất lượng so với thế hệ 3 năm trước. Ông thậm chí đặt mục tiêu đưa Mali vào chung kết và giành chức vô địch.

Những gì U17 Mali thể hiện sau 2 lượt trận tại Qatar phần nào lý giải sự tự tin đó.

Họ lần lượt đánh bại nhà vô địch châu Đại Dương New Zealand 3-0 và á quân châu Âu Bỉ 2-1. Đáng chú ý, trước đối thủ được đánh giá cao nhất bảng là Bỉ, Mali vẫn thể hiện bản lĩnh để ngược dòng giành chiến thắng sau khi bị dẫn bàn từ sớm.



Các cầu thủ trẻ của U17 Mali được đánh giá rất cao - Ảnh: JMG

Với 6 điểm tuyệt đối, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, Mali đã sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Trong đội hình U17 Mali có nhiều gương mặt triển vọng. Nổi bật nhất là Halidou Maiga, cầu thủ 2 lần liên tiếp được FIFA bình chọn hay nhất trận đấu tại World Cup năm nay.

Trong khi đó, tiền đạo cánh Djigui Koita được cả FIFA lẫn CAF đánh giá là một trong những tài năng đáng theo dõi của bóng đá trẻ Mali. Cầu thủ này sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm từ xa ấn tượng, từng ghi những bàn thắng đẹp mắt vào lưới Senegal và Bỉ.

U17 Mali còn sở hữu ưu thế thể hình đáng kể. Theo danh sách đăng ký của FIFA, đội bóng này có tiền vệ Lassina Coulibaly cao đến 1,92m, trong khi Mamadou Bah và Lassana Diawara cùng cao 1,88m.

Sự kết hợp giữa thể hình, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp Mali trở thành đối thủ đặc biệt khó chịu ở cấp độ U17.

Cuộc đối đầu với đại diện Tây Phi vì thế sẽ là thử thách rất lớn, đồng thời cũng là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát với một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu thế giới.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao U17 Mali Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026, trang Africa Top Sports (châu Phi) đã xem cuộc đối đầu giữa Mali và Bỉ là trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng. Trước trận gặp Việt Nam, trang AfricaSoccer đánh giá Mali vượt trội về sức mạnh thể chất, kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng, đồng thời dự đoán đại diện châu Phi giành chiến thắng 2-0. Trả lời trang AfricaFoot ngày 24-11, chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ Seybou Diarra cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh của Mali. Tuy nhiên, ông cảnh báo các cầu thủ không được chủ quan trước Việt Nam, đội bóng từng khiến Bỉ phải rất vất vả mới giành được chiến thắng. Ông kỳ vọng Mali sẽ ghi nhiều bàn thắng để tạo đà tâm lý trước vòng loại trực tiếp.