U17 Việt Nam gặp khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp - Ảnh: FIFA

Khuya 25-11 và rạng sáng 26-11 (giờ Việt Nam), 4 bảng đấu đầu tiên của U17 World Cup 2026 đã khép lại. Cả 4 đội đứng thứ ba ở những bảng đấu này đều có thành tích khá tốt, khiến cuộc cạnh tranh "vé vớt" trở nên khốc liệt hơn.

Theo thể thức của giải, ngoài 24 đội đứng nhất, nhì ở 12 bảng đấu, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Tại bảng D, một cục diện đặc biệt đã xuất hiện khi cả 3 đội Uruguay, Pháp và Saudi Arabia cùng có 6 điểm. Uruguay phải chấp nhận vị trí thứ ba dù giành tới 2 chiến thắng.

Trong khi đó ở bảng C, Mozambique cầm hòa Úc 2-2 để kết thúc vòng bảng với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại +3.

Tại bảng B, Ecuador dù để thua Hàn Quốc 2-3 ở lượt trận cuối vẫn có được 4 điểm cùng hiệu số 0. Còn ở bảng A, chủ nhà Qatar thua đậm Hy Lạp 1-4, đứng thứ ba với 3 điểm và hiệu số -3.

Như vậy, sau khi 4 bảng đấu đầu tiên của U17 World Cup 2026 khép lại, chưa có đội hạng ba nào kết thúc vòng bảng với ít hơn 3 điểm.

Đây là thông tin kém vui đối với U17 Việt Nam, đội hiện có 1 điểm và hiệu số -1 sau 2 lượt trận.

Thầy trò ông Cristiano Roland đang đứng thứ tám trong bảng xếp hạng các đội hạng ba, vừa đủ nằm trong nhóm giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, cả 4 đội xếp phía sau gồm Tanzania, Trung Quốc, Nhật Bản và Romania đều cũng còn một trận chưa đấu.

Những diễn biến rạng sáng 26-11 khiến khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam trong trường hợp hòa Mali trở nên khó khăn hơn. Khi đó, đại diện Đông Nam Á chỉ có 2 điểm và chắc chắn xếp sau cả 4 đội hạng ba vừa hoàn tất vòng bảng.

Nhóm các đội hạng 3 tính đến thời điểm này - Ảnh: SOFASCORE

Ngược lại, nếu đánh bại Mali, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tối thiểu là 0. Nếu vẫn đứng thứ ba, Việt Nam chắc chắn xếp trên Ecuador và Qatar nhờ các chỉ số tốt hơn.

Việc ghi đến 5 bàn thắng sau 2 lượt trận cũng là lợi thế đáng kể của U17 Việt Nam khi phải so sánh thành tích với những đội bằng điểm và hiệu số.

Mặt khác, việc đánh bại được U17 Mali cũng có thể đưa U17 Việt Nam lên vị trí nhì bảng, trong trường hợp New Zealand cũng thắng Bỉ ở trận đấu còn lại của bảng.