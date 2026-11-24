HLV Roland của đội U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

Một trong những bước ngoặt của trận hòa 3-3 giữa U17 Việt Nam và New Zealand tối 23-11 đến từ quyết định khiếu nại của HLV Cristiano Roland.

Phút 58, Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống đón đường chuyền của Nguyễn Lực rồi tung cú sút uy lực đánh bại thủ môn New Zealand. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Ban huấn luyện U17 Việt Nam lập tức sử dụng quyền yêu cầu trọng tài xem lại tình huống qua video. Sau khi kiểm tra, trọng tài đảo ngược quyết định, công nhận bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Đại Nhân.

Đáng chú ý, đây cũng là pha lập công được trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá đẹp nhất trận đấu.

U17 Việt Nam là một trong số ít đội tuyển được ghi nhận đã tận dụng thành công quyền khiếu nại tại World Cup U17 năm nay. Trong những ngày qua, truyền thông quốc tế đề cập đến không ít trường hợp các HLV sử dụng quyền này nhưng không đạt được kết quả mong muốn.

Thậm chí, U17 Ecuador còn rơi vào tình cảnh trớ trêu trong trận hòa Uganda 0-0 ngày 22-11.

Theo báo El Comercio (Ecuador), ban huấn luyện đội bóng Nam Mỹ yêu cầu trọng tài xem lại tình huống cầu thủ Fragozo ngã trong vòng cấm đối phương với hy vọng được hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra video, trọng tài xác định Fragozo có hành vi ăn vạ và rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ này.

Tương tự, trong trận thua Mexico 0-1 ngày 21-11, ban huấn luyện U17 Romania khiếu nại vì cho rằng thủ môn đối phương dùng tay chơi bóng bên ngoài vòng cấm. Kết quả kiểm tra cho thấy thủ môn Mexico không phạm luật.

Công nghệ FVS đã có từ kỳ World Cup U17 năm ngoái - Ảnh: L'EQUIPE

Công nghệ được FIFA áp dụng tại World Cup U17 có tên Football Video Support (FVS), tức hệ thống hỗ trợ trọng tài bằng video. Dù có nhiều nét tương đồng với VAR, FVS vận hành theo cơ chế khác biệt.

Với VAR, một tổ trọng tài video chuyên trách theo dõi trận đấu, chủ động kiểm tra các tình huống và thông báo cho trọng tài chính khi phát hiện sai sót thuộc phạm vi can thiệp.

Trong khi đó, FVS không có tổ trọng tài video chuyên trách. Quyền chủ động yêu cầu xem lại những tình huống gây tranh cãi được trao cho ban huấn luyện hai đội.

Mỗi đội có hai lượt khiếu nại. Nếu thành công, đội bóng được bảo lưu lượt đó. Phạm vi áp dụng gồm bốn nhóm tình huống: bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và trọng tài nhận diện nhầm cầu thủ khi xử phạt.

Cơ chế này tạo thêm một yếu tố chiến thuật trong bóng đá. Bên cạnh khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự, các HLV còn phải nhạy bén trong việc phát hiện sai sót của trọng tài, cũng như cân nhắc thời điểm sử dụng quyền khiếu nại.

Ở trận gặp New Zealand, chính việc tận dụng hiệu quả quyền hạn đặc biệt này của ban huấn luyện đã góp phần giúp U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử tại đấu trường World Cup.