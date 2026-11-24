Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) tỏa sáng ở World Cup U17 2026 - Ảnh: FIFA

Cần biết, Sofascore là chuyên trang thống kê, chấm điểm uy tín bậc nhất làng bóng đá đỉnh cao. Việc được Sofascore ghi nhận có rất nhiều ý nghĩa với Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Tính đến sáng 24-11, Nguyễn Lực đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng cầu thủ dự World Cup U17 2026 của Sofascore với điểm trung bình 8,15. Anh cũng là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt trong top 20.

Đáng chú ý, Nguyễn Lực đứng thứ 6 trong nhóm tiền vệ được đánh giá cao nhất giải đấu. Cầu thủ trẻ của Việt Nam có cùng điểm số với tiền đạo Triệu Tùng Nguyên (Zhao Songyuan) của Trung Quốc.

Vị trí ấn tượng của Nguyễn Lực đến từ màn trình diễn ổn định trong 2 cuộc đối đầu với Bỉ và New Zealand. Tiền vệ này được Sofascore chấm từ 8 điểm trở lên ở cả 2 trận, đồng thời trực tiếp góp công vào các bàn thắng của U17 Việt Nam.

Trong trận thua Bỉ 2-3, Nguyễn Lực gây tiếng vang với siêu phẩm ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc. Nhưng bên cạnh khoảnh khắc xuất thần ấy, anh còn để lại dấu ấn với khả năng phân phối bóng.

Nguyễn Lực thực hiện chính xác 31 trong tổng số 37 đường chuyền, đạt tỉ lệ 84%. Tiền vệ này cũng có một đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội và thực hiện thành công cả hai đường chuyền dài. Sofascore chấm anh 8 điểm ở trận đấu này.

Đến cuộc đối đầu với New Zealand, Nguyễn Lực tiếp tục nâng tầm ảnh hưởng trong lối chơi của U17 Việt Nam khi được chấm 8,3 điểm.

Thống kê cho thấy Nguyễn Lực thực hiện tới 53 đường chuyền, tăng đáng kể so với trận ra quân. Dù tỉ lệ chính xác giảm xuống còn 60%, tiền vệ này lại tạo ra nhiều tình huống có sức sát thương cao hơn.

Nguyễn Lực có 1 pha kiến tạo thành bàn, 3 đường chuyền quyết định và tạo ra 2 cơ hội lớn cho đồng đội. Anh cũng được Sofascore đánh dấu là cầu thủ hay nhất trận.

Sau 2 lượt đấu, Nguyễn Lực đã thực hiện 90 đường chuyền với tỉ lệ chính xác 70%, có 4 đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm, ghi 2 bàn thắng và đóng góp 1 pha kiến tạo.

Các thống kê đáng chú ý về Chu Ngọc Nguyễn Lực - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Những thông số này phần nào cho thấy sự đa dạng trong khả năng chơi bóng của tiền vệ U17 Việt Nam. Anh không chỉ có khả năng tạo đột biến từ các tình huống cố định mà còn đảm nhiệm vai trò tổ chức, kết nối và kiến thiết cơ hội tấn công.

Thực tế, trước khi World Cup U17 2026 khởi tranh, Nguyễn Lực đã được cả Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn là gương mặt đáng xem của U17 Việt Nam.

AFC đặc biệt đánh giá cao nền tảng kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng đa dạng của tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội, đồng thời kỳ vọng anh sẽ trở thành nguồn sáng tạo trong lối chơi của U17 Việt Nam.

Vị trí của Nguyễn Lực trong top 20 cầu thủ hay nhất giải tính đến lúc này - Ảnh: SOFASCORE

Những gì Nguyễn Lực thể hiện trên đất Qatar đến nay đã đáp ứng kỳ vọng ấy.

World Cup U17 2026 quy tụ 48 đội tuyển với gần 1.000 tài năng trẻ khắp thế giới, trong đó không ít cầu thủ trưởng thành từ những học viện bóng đá danh tiếng của châu Âu và Nam Mỹ. Việc một tiền vệ Việt Nam chen chân vào nhóm 20 cầu thủ có điểm số cao nhất giải là thành tích rất đáng ghi nhận.

Nguyễn Lực sẽ có cơ hội cải thiện thứ hạng khi cùng U17 Việt Nam đối đầu với Mali ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 26-11.