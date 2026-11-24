U17 Việt Nam lại được FIFA khen ngợi về bàn thắng đẹp - Ảnh: FIFA

U17 Việt Nam đã trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất kể từ đầu giải khi chạm trán New Zealand khuya 23-11.

Đoàn quân áo đỏ 3 lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ hòa, qua đó giành điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup U17.

Không chỉ gây ấn tượng bởi tinh thần chiến đấu kiên cường, U17 Việt Nam còn tiếp tục nhận được sự khen ngợi từ FIFA về chất lượng những bàn thắng.

Trong bài tổng hợp diễn biến các trận đấu ngày 23-11 trên trang chủ phiên bản tiếng Tây Ban Nha, FIFA mô tả cuộc đọ sức giữa Việt Nam và New Zealand là "trận hòa 6 bàn thắng đầy sôi động".

Đặc biệt, FIFA dành lời khen cho pha lập công của Lê Trọng Đại Nhân ở phút 58.

"Việt Nam một lần nữa đáp trả bằng cú sút uy lực của Đại Nhân, tác giả bàn thắng đẹp nhất trận đấu", FIFA viết.

FIFA mô tả: đó là tình huống Đại Nhân thoát xuống đón đường chuyền của Nguyễn Lực, khống chế bóng trước khi tung cú dứt điểm đầy uy lực, đánh bại thủ môn New Zealand để quân bình tỉ số 2-2.

Bàn thắng ban đầu không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ hỗ trợ video, trọng tài đã đảo ngược quyết định.

Đáng chú ý, đây là trận thứ 2 liên tiếp tại World Cup U17 2026 - những pha lập công của các cầu thủ Việt Nam được FIFA dành lời khen về độ đẹp mắt.

U17 Việt Nam từng được dư luận quốc tế hết lời khen ở trận thua Bỉ - Ảnh: FIFA - H.Đ.

Ở trận ra quân thua Bỉ 2-3, cú đánh gót đầy ngẫu hứng của Sỹ Bách từng được FIFA liên hệ với phong cách ghi bàn của huyền thoại bóng đá Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic. Nguyễn Lực cũng gây tiếng vang với cú đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới đối phương, được truyền thông gọi là "bàn thắng Olympic".

Bên cạnh FIFA, truyền thông New Zealand và Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) cũng dành nhiều sự chú ý cho diễn biến kịch tính của trận đấu.

Trang chủ OFC mô tả việc New Zealand đánh rơi chiến thắng trước Việt Nam là "nỗi đau phút chót trong trận cầu 6 bàn thắng nghẹt thở".

Dù chưa giành được chiến thắng, U17 Việt Nam đã ghi đến 5 bàn sau hai lượt trận đầu tiên tại World Cup.

Những pha lập công mang dấu ấn kỹ thuật cá nhân, cùng khả năng đáp trả trước các đối thủ có ưu thế về thể hình, đang giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo ấn tượng tại sân chơi thế giới.