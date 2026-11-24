Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam nuôi hy vọng - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Cú đánh đầu của Trương Nguyễn Duy Khang ở phút bù giờ thứ hai mang về trận hòa 3-3 trước New Zealand và điểm đầu tiên cho U17 Việt Nam trong lịch sử U17 World Cup.

Hai đội cùng có 1 điểm, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trên đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

U17 Việt Nam ba lần bị dẫn bàn trong cuộc đối đầu với New Zealand. Đầu hiệp hai, Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa 1-1 rồi kiến tạo cho Lê Trọng Đại Nhân san bằng tỉ số 2-2.

Khi New Zealand dẫn 3-2 và trận đấu đã bước vào giờ bù, Duy Khang đánh đầu bồi sau pha đột phá của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, giúp đội nhà tránh trận thua thứ hai liên tiếp.

Ở trận còn lại, Mali thắng Bỉ 2-1 để sớm giành vé vào vòng 32 đội. Đại diện châu Phi dẫn đầu bảng G với 6 điểm, ghi 5 bàn và mới thủng lưới một lần. Bỉ đứng nhì với 3 điểm, hơn Việt Nam và New Zealand 2 điểm.

Lúc 20h ngày 26-11 (giờ Việt Nam), U17 Việt Nam gặp Mali, còn New Zealand gặp Bỉ.

Hy vọng đi tiếp

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam mới chỉ có 1 điểm, tạm đứng thứ 3. U17 Mali "bỏ túi" 6 điểm và sớm giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. U17 Bỉ đứng thứ 2 khi có trong tay 3 điểm. Xếp cuối bảng là U17 New Zealand, có cùng 1 điểm với U17 Việt Nam nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

Về lý thuyết, U17 Việt Nam vẫn có thể giành vị trí nhì bảng cùng tấm vé trực tiếp vào vòng sau. Trường hợp này xảy ra khi thầy trò HLV Cristiano Roland đánh bại U17 Mali ở lượt cuối, đồng thời U17 New Zealand thắng U17 Bỉ cách biệt hai bàn trở xuống.

Khi đó, U17 Việt Nam có trong tay 4 điểm giành vị trí nhì bảng. U17 New Zealand cũng có 4 điểm nhưng chỉ đứng thứ 3 bảng G do kém Việt Nam chỉ số phụ. Tuy vậy, kịch bản New Zealand thắng Bỉ rất khó xảy ra bởi đại diện châu Âu có thực lực vượt trội.

Đó là chưa kể, U17 Bỉ chỉ cần hòa là đứng nhì bảng G mà không cần quan tâm đến trận đấu giữa Việt Nam và Mali. Do đó, cơ hội để Việt Nam giành vé trực tiếp vào vòng knock-out là rất khó khả thi.

Dù vậy, U17 Việt Nam bắt buộc phải thắng U17 Mali để có trong tay 4 điểm. Khi đó, nếu có đứng thứ ba bảng G, U17 Việt Nam vẫn chắc chắn có vé vớt đi tiếp.

Trong trường hợp U17 Việt Nam hòa Mali còn Bỉ không thua New Zealand, thầy trò HLV Roland vẫn đứng thứ 3 bảng G. Tuy nhiên, với 2 điểm sau 3 trận, U17 Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh vé vớt đi tiếp với các đội hạng 3 bảng khác.

Kịch bản giành chiến thắng trước Mali không phải là bất khả thi với U17 Việt Nam bởi đại diện châu Phi đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Vì thế, trận đấu cuối cùng gặp Việt Nam chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với các cầu thủ U17 Mali.