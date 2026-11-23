Nguyễn Thị Thu Huyền có những bước tiến vững chắc ở tuổi 15 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tối 23-11, môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra các trận tứ kết ở 5 nội dung cá nhân. Bên cạnh chiến thắng của tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh, đoàn Đồng Nai còn đón nhận tin vui khi tài năng trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền xuất sắc giành vé vào bán kết đơn nữ.

Sinh năm 2011, Thu Huyền mới 15 tuổi và được giới cầu lông gọi bằng biệt danh "tiểu Thùy Linh". Dù lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc, tay vợt trẻ đã sớm để lại dấu ấn.

Tấm huy chương đặc biệt ở tuổi 15

Ở trận tứ kết tối 23-11, Thu Huyền chạm trán Lê Nguyễn Ngọc Nga của TP.HCM. Đại diện Đồng Nai thể hiện sự tự tin, khả năng điều cầu linh hoạt cùng lối chơi phòng thủ chắc chắn để giành chiến thắng sau 2 ván.

Kết quả này giúp Thu Huyền tiến vào bán kết và chắc chắn sở hữu ít nhất tấm huy chương đồng. Với một tay vợt mới 15 tuổi, thành tích trên càng đáng khích lệ khi đây là lần đầu cô tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, sự kiện được tổ chức 4 năm một lần.

Trước đó, Thu Huyền đã có huy chương đồng nội dung đồng đội nữ cùng Đồng Nai. Tuy nhiên, do đội nhà được vào thẳng bán kết, tấm huy chương này không đòi hỏi cô phải trải qua các trận đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, Thu Huyền phải tự mình vượt qua hai đối thủ để góp mặt trong nhóm bốn tay vợt mạnh nhất. Vì vậy, tấm huy chương cá nhân lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Thực tế, Thu Huyền không còn là cái tên xa lạ với những người theo dõi cầu lông Việt Nam. Năm 2024, cô từng gây tiếng vang khi giành huy chương bạc Giải cầu lông trẻ châu Á, qua đó được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của cầu lông nước nhà.

Tích lũy kinh nghiệm từ những đàn chị

Việc học hỏi từ đàn chị Thùy Linh hay "đàn cô" Vũ Thị Trang mang đến những trải nghiệm quý báu cho tay vợt mới 15 tuổi - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của Thu Huyền. Tay vợt Đồng Nai giành 2 huy chương bạc tại Giải cầu lông trẻ Philippines Junior International Series, đồng thời là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam tham dự Olympic trẻ tại Ai Cập.

Những lần tranh tài quốc tế giúp Thu Huyền tích lũy kinh nghiệm, cải thiện bản lĩnh thi đấu. Thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc là một dấu mốc tiếp theo trên hành trình phát triển của tài năng trẻ này.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Thu Huyền không giấu được niềm vui nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn.

"Em rất vui vì mình đã có được tấm huy chương đại hội đầu tiên trong đời, nhưng cũng cảm thấy may mắn trên hành trình của mình. Những trải nghiệm trong năm nay thật sự mang đến nhiều bài học bổ ích cho em và chặng đường sắp tới. Tại bán kết của đại hội, em sẽ được gặp cô Trang và chắc chắn sẽ có thêm những kinh nghiệm quý báu", Thu Huyền chia sẻ.

Thùy Linh giữ vị trí quan trọng trong đội cầu lông Đồng Nai, đồng thời cũng có nhiều ảnh hưởng với Thu Huyền - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

"Cô Trang" mà tay vợt 15 tuổi nhắc đến chính là Vũ Thị Trang, một trong những huyền thoại của cầu lông nữ Việt Nam.

Cuộc đối đầu với "người cô" dày dạn kinh nghiệm ở bán kết hứa hẹn là thử thách lớn với Thu Huyền. Tuy nhiên bất kể kết quả ra sao, đây vẫn là cơ hội quý giá để cô học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Một thuận lợi khác của Thu Huyền là được tập luyện, thi đấu cùng Nguyễn Thùy Linh trong màu áo Đồng Nai. Theo tay vợt trẻ, đàn chị luôn tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ cô trong quá trình phát triển chuyên môn.

Ở tuổi 15, Nguyễn Thị Thu Huyền vẫn còn chặng đường dài phía trước và cần thêm thời gian để khẳng định năng lực. Dẫu vậy, những thành tích bước đầu, đặc biệt là tấm huy chương cá nhân tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, cho thấy tiềm năng đáng chờ đợi của "tiểu Thùy Linh".