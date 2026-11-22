Pha xử lý cầu điệu nghệ gây sốt của Tiến Minh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Nguồn: THÍCH CẦU LÔNG

Hôm 22-11, Nguyễn Tiến Minh (TP.HCM) tranh tài nội dung đơn nam môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tại vòng 1, anh đối đầu với tay vợt của đơn vị Hà Nội là Nguyễn Thế Ngọc.

Dù đã 43 tuổi, đẳng cấp của Tiến Minh vẫn có phần vượt trội so với nhiều tay vợt trong nước. Trước một đối thủ còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm như Nguyễn Thế Ngọc, tay vợt của TP.HCM đã làm chủ thế trận, đưa ra những pha điều cầu khó chịu.

Tiến Minh giành chiến thắng nhanh chóng với tỉ số 2-0. Sự bền bỉ đáng kinh ngạc của anh vốn đã khiến người hâm mộ trầm trồ. Nhưng ở màn so tài này, anh còn để một tình huống gây "sốt" khắp các cộng đồng cầu lông tại Việt Nam.

Trong một pha cầu giằng co qua lại, Tiến Minh thể hiện sự điềm tĩnh để xử lý. Vào thời điểm quyết định, anh có tình huống quay mặt đi nhưng vẫn đưa cầu sát lưới, khiến Thế Ngọc hoàn toàn bị động và không thể xử lý cầu qua lưới.

Một diễn đàn đăng tải đoạn video pha cầu này nhận hơn 2.000 lượt thích, cho thấy tên tuổi của Tiến Minh vẫn có sức hút. Dù vậy, ở tuổi 43, anh không thể duy trì thể lực sung mãn nhất.

Tại vòng 2 diễn ra cùng ngày, Tiến Minh đối đầu với Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng). Đây là tay vợt trẻ đang lên của cầu lông Việt Nam. Trong năm 2026, Duy Lợi đã giành tới 2 danh hiệu quốc tế cấp độ trẻ.

Bằng kỹ thuật xử lý cầu điêu luyện, Tiến Minh kéo trận đấu vào ván thứ 3. Nhưng Duy Lợi lại sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Những cú đập uy lực tại ván 3 của anh khiến Tiến Minh gần như bó tay. Huyền thoại của cầu lông Việt Nam dừng bước tại vòng 2 với tỉ số 1-2.

Cũng ở vòng này, hạt giống số 2 Lê Đức Phát (Quân đội) bị loại sốc, khi để thua 1-2 trước Trần Hoàng Kha (TP.HCM).