Tuyển quần vợt TP.HCM giành tấm huy chương vàng đồng đội nam Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: HTPF

Hai đơn vị quần vợt hàng đầu cả nước đã cống hiến một màn so tài kịch tính và nghẹt thở tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Theo lịch thi đấu, loạt trận này bắt đầu vào khoảng 9h sáng, và phải đến hơn 17h mới kết thúc.

Ngay ở trận mở màn cho chung kết, người hâm mộ đã được chứng kiến tới 3 set đấu. Đinh Viết Tuấn Minh là tay vợt đại diện cho TP.HCM, trong khi Trương Thành Minh ra sân cho Hà Nội.

Sự bền bỉ, tự tin giúp tay vợt chủ nhà ngược dòng thành công với các tỉ số 4-6, 6-2, 6-4.

Dù vậy, lợi thế ở trận ra quân không được các tay vợt TP.HCM duy trì ở trận đấu tiếp theo.

Lần này, ra sân cho họ là Nguyễn Đại Khánh. Thi đấu cho đơn vị Hà Nội là Vũ Hà Minh Đức. Tay vợt đến từ thủ đô không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng sau 2 set với các tỉ số 6-3, 6-0.

Chung kết đồng đội nam buộc phải được phân định thắng thua bằng trận đấu đôi. Tại đây, Đinh Viết Tuấn Minh cùng Nguyễn Quang Vinh xuất sắc giúp cho TP.HCM đánh bại Vũ Hà Minh Đức - Nguyễn Minh Phát (Hà Nội) sau 2 set với các tỉ số 6-4, 6-1, mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 sau 3 trận đấu.

Kết quả này giúp cho đơn vị chủ nhà có được tấm huy chương vàng đầu tiên tại môn quần vợt Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Chia sẻ sau khi lên ngôi, tay vợt Đinh Viết Tuấn Minh cho biết: "Tôi rất vui sướng vì chiến thắng này. Hôm nay, thời tiết tại TP.HCM nắng khá gắt, trong khi trận đánh đơn của tôi diễn ra vào buổi sáng. Vì vậy tôi gặp một số trục trặc về sức khỏe, nhưng nhờ có các CĐV và các đồng đội nên tôi đã vượt qua".