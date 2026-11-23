Khoảnh khắc Lê Ngọc Sơn té ngã khi thi đấu - Ảnh: XE ĐẠP ONLINE

Sáng 23-11, môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh với 2 nội dung là tính điểm cá nhân nam (41,52km) và tính điểm cá nhân nữ (27,58km).

Trong đó, nội dung tính điểm cá nhân nam chứng kiến sự tranh tài kịch tính, nghẹt thở. Cao trào của chặng đua xuất hiện ở vòng thứ 4 khi Lê Ngọc Sơn (An Giang) không may vướng xe vào tay đua phía trước.

Dù vậy, anh không chùn bước mà bật dậy rất nhanh, chạy như bay tới nhặt xe, nhanh chóng lên yên, lập tức siết lại guồng chân đẩy tốc độ lên cao hơn nữa rồi thâu tóm hàng loạt điểm số ấn tượng qua các vòng đấu kế tiếp.

Chung cuộc, cua rơ của An Giang giành được tấm huy chương vàng với 34 điểm. Đáng nói trước khi bước vào thi đấu, tay đua được mệnh danh là "thần núi" chỉ chia sẻ khiêm tốn rằng anh không có nhiều cơ hội cạnh tranh. Nhưng khi bước vào đường đua, sự bền bỉ, nỗ lực và không bỏ cuộc đã giúp Lê Ngọc Sơn giành tấm huy chương vàng danh giá.

Niềm vui chiến thắng của Lê Ngọc Sơn - Ảnh: XE ĐẠP ONLINE

Nguyễn Thị Thật (giữa) thắng áp đảo nội dung tính điểm cá nhân nữ - Ảnh: XE ĐẠP ONLINE

Giành huy chương bạc là Trần Trọng Phúc (Đồng Nai, 19 điểm), huy chương đồng là Nguyễn Văn Dương (Hà Nội, 12 điểm).

Sau nội dung của nam, An Giang tiếp tục nhận tin vui ở nội dung tính điểm cá nhân nữ. Tại đây, tay đua số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật giành được chiến thắng áp đảo với 36 điểm, giành huy chương vàng. Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM, 18 điểm) giành huy chương bạc, Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang, 17 điểm) giành huy chương đồng.

Như vậy sau ngày thi đấu đầu tiên, đơn vị An Giang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn xe đạp với thành tích 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.

Bảng tổng sắp huy chương môn xe đạp sau ngày thi đấu đầu tiên - Đồ họa: VCF