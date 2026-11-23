Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền tỏa sáng rực rỡ ở đường đua môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: N.K

Tối 23-11, Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc tại CLB bơi lặn Phú Thọ (TP.HCM), mang về thêm 2 HCV cho đoàn Quân đội.

Tỏa sáng rực rỡ ở môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc

Ở chung kết 50m tự do nữ, cô về đích đầu tiên với thời gian 25,85 giây, vượt qua Phạm Thị Vân (Thanh Hóa, 26 giây) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM, 26,22 giây).

Thành tích này giúp Thúy Hiền phá kỷ lục Đại hội cũ 26,20 giây, dù chưa vượt qua kỷ lục quốc gia 25,70 giây do chính cô nắm giữ.

Không lâu sau, tài năng sinh năm 2009 tiếp tục giành chiến thắng ở chung kết 100m ếch nữ với thành tích 1 phút 10,24 giây.

Đáng chú ý, người về nhì là tuyển thủ quốc gia Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh), với thời gian 1 phút 10,94 giây. Thúy Hiền bỏ xa đàn chị 0,70 giây, đồng thời phá kỷ lục Đại hội cũ 1 phút 10,64 giây.

Trước đó một ngày, Thúy Hiền cũng khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi liên tiếp giành 2 HCV chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 10 phút.

Đầu tiên, cô vô địch 50m ếch với thành tích 31,73 giây, phá kỷ lục quốc gia 31,95 giây và kỷ lục Đại hội 32,46 giây.

Ngay sau đó, kình ngư 17 tuổi tiếp tục thống trị đường đua 100m tự do, về nhất với thời gian 56,10 giây. Thông số này vượt xa kỷ lục Đại hội cũ 56,99 giây.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày, Thúy Hiền đã giành 4 HCV cá nhân ở cả 4 nội dung tham dự, đồng thời phá kỷ lục Đại hội ở tất cả các cự ly.

Điều đặc biệt là cô thể hiện khả năng thi đấu xuất sắc ở cả bơi ếch lẫn bơi tự do, 2 kiểu bơi có những yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Đây là minh chứng cho sự toàn diện của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bơi lội Việt Nam hiện nay.

Từ cô bé phá kỷ lục Ánh Viên đến tài năng hàng đầu Việt Nam

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 2009, quê Ninh Bình, trưởng thành từ hệ thống đào tạo thể thao Quân đội.

Ít ai biết rằng cô đến với bơi lội ban đầu chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe và phòng chống đuối nước. Năm 2018, nhận thấy năng khiếu của con, gia đình đưa Thúy Hiền vào Cần Thơ tuyển chọn và tập luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4.

Thúy Hiền nhận HCV trong ngày thi đấu 23-11 - Ảnh: THANH ĐỊNH

Tài năng của cô sớm bộc lộ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Khi mới 13 tuổi, Thúy Hiền gây tiếng vang khi giành HCV 50m tự do, đồng thời phá kỷ lục Đại hội tồn tại suốt 8 năm của huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên.

Chỉ một năm sau, cô giành HCĐ 100m tự do tại SEA Games 32 ở Campuchia, rồi trở thành vận động viên trẻ nhất đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc.

Năm 2024, Thúy Hiền tiếp tục gây tiếng vang với 9 HCV, phá 6 kỷ lục tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á tổ chức ở Đà Nẵng.

Đến năm 2025, cô giành 7 HCV tại giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, trước khi tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ở những đấu trường lớn hơn. Tại SEA Games 33 ở Thái Lan, kình ngư 16 tuổi mang về 3 HCĐ cho đoàn Việt Nam.

Thành tích của Thúy Hiền chỉ sau 2 ngày thi đấu đầu tiên - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Bước sang năm 2026, Thúy Hiền tiếp tục tiến bộ mạnh mẽ. Cô giành 3 HCV cá nhân ở giải vô địch các nhóm tuổi châu Á tại Thái Lan hồi tháng 7.

Đặc biệt, chỉ vài tuần trước khi dự Đại hội Thể thao toàn quốc, Thúy Hiền còn tranh tài tại Olympic trẻ Dakar 2026 ở Senegal. Cô lọt vào chung kết cả bốn nội dung đăng ký, nổi bật là vị trí thứ tư 50m tự do và thứ năm 100m tự do.

Trở về từ đấu trường thế giới, Thúy Hiền lập tức chứng minh đẳng cấp bằng chuỗi chiến thắng ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Mới 17 tuổi nhưng đã sở hữu bảng thành tích đáng nể, Thúy Hiền đang cho thấy tiềm năng trở thành một trong những trụ cột của bơi lội Việt Nam trong tương lai.