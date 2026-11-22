Ánh Viên hứa hẹn làm bùng nổ đường đua xanh ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh tư liệu

Ở vòng loại 200m hỗn hợp nữ diễn ra sáng 22-11, Nguyễn Thị Ánh Viên đại diện đoàn Quân đội đạt thành tích 2 phút 27,12 giây, đứng thứ hai và giành quyền vào chung kết.

Người vượt qua Ánh Viên là đàn em Võ Thị Mỹ Tiên, với thành tích 2 phút 24,55 giây. Kình ngư 21 tuổi nhanh hơn đàn chị 2,57 giây, qua đó dẫn đầu vòng loại. Xếp thứ ba là Phạm Châu Hồng Hà (Quảng Trị), với thành tích 2 phút 30,15 giây.

Kết quả này khiến cuộc đua giành HCV ở chung kết chiều 22-11 trở nên đáng chờ đợi. Đặc biệt, đây còn là màn đối đầu giữa 2 thế hệ nổi bật của bơi lội Việt Nam.

Ở tuổi 30, Ánh Viên được xem là một trong những vận động viên bơi lội xuất sắc nhất lịch sử thể thao nước nhà. Cô từng giành 25 HCV SEA Games, nhiều lần phá kỷ lục quốc gia và khu vực.

Tại đấu trường Đại hội thể thao toàn quốc, Ánh Viên cũng từng thống trị nhiều nội dung. Năm 2014, cô giành tới 18 HCV, trước khi tiếp tục đoạt 10 HCV vào năm 2018 và 9 HCV năm 2022.

Đáng chú ý, 200m hỗn hợp nữ chính là một trong những nội dung sở trường của Ánh Viên. Cô từng vô địch cự ly này tại ba kỳ đại hội liên tiếp, đồng thời thiết lập kỷ lục đại hội với 2 phút 19,43 giây vào năm 2018.

Sau Olympic Tokyo 2020, Ánh Viên xin rời đội tuyển quốc gia vào năm 2021. Tuy nhiên, cô vẫn tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Những năm sau đó, Ánh Viên tập trung cho công việc giảng dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước và phát triển các hoạt động liên quan đến môn thể thao mà cô gắn bó từ nhỏ.

Đến tháng 10-2026, Ánh Viên bất ngờ tái xuất ở Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc và lập tức gây ấn tượng khi giành 4 HCV. Màn trở lại thành công này khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm đến khả năng cô tiếp tục chinh phục huy chương ở đại hội chính thức.

Mỹ Tiên và bạn trai Thanh Bảo là 2 kình ngư hàng đầu của đội bơi Việt Nam hiện tại - Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ kế cận Ánh Viên. Sinh năm 2005, Mỹ Tiên sớm bộc lộ tài năng, từng phá các kỷ lục nhóm tuổi do chính đàn chị thiết lập.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Mỹ Tiên giành 4 HCV. Cô sau đó tiếp tục trưởng thành, nhiều lần đoạt huy chương SEA Games và góp mặt tại Olympic Paris 2024.

Riêng ở nội dung 200m hỗn hợp, Mỹ Tiên từng đạt thành tích 2 phút 17,30 giây tại ASIAD 2026, nhanh hơn đáng kể so với kỷ lục đại hội của Ánh Viên.

Dù vậy, kết quả vòng loại sáng 22-11 chưa phản ánh đầy đủ khả năng của hai kình ngư. Ánh Viên có lợi thế kinh nghiệm, trong khi Mỹ Tiên đang ở độ tuổi sung sức.

18h hôm nay (22-11), người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài đáng chú ý ở chung kết 200m hỗn hợp, giữa 2 kình ngư đại biểu cho 2 thế hệ ở CLB bơi lặn Phú Thọ.