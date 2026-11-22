Mỹ Tiên vượt mặt đàn chị Ánh Viên - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ở chung kết 200m hỗn hợp nữ diễn ra tại hồ bơi Câu lạc bộ Phú Thọ (TP.HCM), dù siêu sao Ánh Viên đã có màn trở lại đầy ấn tượng nhưng Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) vẫn xuất sắc giành HCV với thành tích 2 phút 14,38 giây.

Ánh Viên tái xuất ấn tượng, nhưng Mỹ Tiên sung sức hơn

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) về nhì với 2 phút 16,30 giây, chậm hơn đàn em 1,92 giây. HCĐ thuộc về Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp) với thành tích 2 phút 23,84 giây.

Đáng chú ý, cả Mỹ Tiên lẫn Ánh Viên đều bơi nhanh hơn kỷ lục Đại hội 2 phút 19,43 giây, do chính Ánh Viên thiết lập năm 2018. Thất bại này của Ánh Viên thật ra khá dễ hiểu bởi cô chỉ vừa thi đấu trở lại chưa lâu.

Trong đó, Mỹ Tiên phá sâu kỷ lục cũ tới 5,05 giây, còn Ánh Viên cũng vượt qua cột mốc này 3,13 giây.

Kết quả trên khép lại một ngày thi đấu đầy cảm xúc của 2 kình ngư thuộc 2 thế hệ bơi lội Việt Nam.

Trước đó, ở vòng loại diễn ra sáng 22-11, Ánh Viên chỉ đạt 2 phút 27,12 giây, đứng thứ hai sau Mỹ Tiên (2 phút 24,55 giây). Tuy nhiên, cả hai đều cải thiện đáng kể thành tích khi bước vào chung kết.

Đặc biệt, Ánh Viên bơi nhanh hơn vòng loại tới 10,82 giây, cho thấy cô vẫn duy trì được năng lực thi đấu đáng nể dù đã bước sang tuổi 30.

200m hỗn hợp nữ vốn là một trong những nội dung sở trường nhất của Ánh Viên. Cô từng giành HCV ở 3 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc liên tiếp vào các năm 2014, 2018 và 2022.

Vì vậy, thất bại trước Mỹ Tiên cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 12 năm Ánh Viên không thể giành HCV ở nội dung này tại Đại hội.

Tuy nhiên, màn trình diễn của cô vẫn để lại nhiều dấu ấn, nhất là khi Ánh Viên từng tuyên bố giải nghệ sau Đại hội năm 2022.

Vài năm qua Ánh Viên dành phần lớn thời gian cho việc dạy bơi và các hoạt động xã hội - Ảnh tư liệu

Những năm qua, kình ngư từng giành 25 HCV SEA Games chủ yếu tập trung vào công việc giảng dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước.

Đến tháng 10-2026, cô bất ngờ trở lại đường đua xanh và lập tức giành 4 HCV tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trong khi đó, Mỹ Tiên đang khẳng định vị thế của một trong những người kế thừa xuất sắc nhất của bơi lội Việt Nam. Kình ngư 21 tuổi từng phá các kỷ lục nhóm tuổi của Ánh Viên, giành nhiều huy chương SEA Games và tham dự Olympic Paris 2024.

Tại ASIAD 2026, Mỹ Tiên cũng gây ấn tượng khi đạt thành tích 2 phút 17,30 giây ở vòng loại 200m hỗn hợp.

Watson lại phá kỷ lục

Cũng trong tối 22-11, kình ngư gốc Việt Watson Nguyễn tiếp tục gây tiếng vang khi giành HCV 50m ếch nam với thành tích 27,09 giây.

Đại diện đoàn An Giang vượt qua đối thủ đáng gờm Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long), người giành HCB với 27,50 giây.

Đáng chú ý, Watson Nguyễn đã hai lần phá kỷ lục quốc gia chỉ trong một ngày.

Ở vòng loại buổi sáng, nhà vô địch Mỹ đạt 27,16 giây, xô đổ kỷ lục quốc gia 27,70 giây do Thanh Bảo thiết lập năm 2024.

Watson Nguyễn thể hiện đẳng cấp quá cao so với cuộc đua trong nước - Ảnh: HUY ĐĂNG

Đến chung kết, Watson tiếp tục cải thiện thành tích thêm 0,07 giây, nâng kỷ lục quốc gia lên 27,09 giây.

Thông số này còn phá sâu kỷ lục Đại hội 28,39 giây, tồn tại suốt 16 năm của cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt.

Đặc biệt, thành tích của Watson nhanh hơn cả kỷ lục SEA Games hiện hành 27,56 giây của Felix Viktor Iberle (Indonesia).

Màn trình diễn càng đáng chú ý khi Watson chỉ vừa trở về Việt Nam ngày 21-11, sau hành trình bay hơn 30 giờ từ Mỹ.

Trước đó, kình ngư 21 tuổi từng vô địch quốc gia Mỹ năm 2026 với thành tích 26,65 giây, nhanh hơn đáng kể so với kỷ lục anh vừa thiết lập ở Việt Nam.