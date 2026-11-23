Chu Việt Hoàng (giữa, hàng trên) với tấm huy chương vàng quý giá tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: ĐỨC PHONG

Chiều 23-11, môn billiards và snooker Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra trận chung kết nội dung pool 9 bi. Tại đây, Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) đánh bại Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) để giành tấm huy chương vàng.

Chức vô địch vất vả

Chu Việt Hoàng cũng trở thành chủ nhân tấm huy chương vàng đầu tiên của môn billiards và snooker. Tại chung kết, tay cơ của Bắc Ninh nhập cuộc có phần khó khăn khi bị dẫn trước 1-2.

Tuy nhiên Chu Việt Hoàng nhanh chóng thể hiện bản lĩnh với chuỗi 4 ván thắng liên tiếp, đảo ngược tình thế để vươn lên dẫn 5-2.

Không dễ dàng bỏ cuộc, Hoàng Phong nỗ lực rút ngắn cách biệt xuống 4-5, khiến cuộc đua đến chức vô địch trở nên căng thẳng. Đúng thời điểm quyết định, Việt Hoàng tiếp tục chứng tỏ sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội để tái lập lợi thế dẫn 8-5.

Chu Việt Hoàng ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết - Ảnh: ĐỨC PHONG

Dù đối thủ tiếp tục chống trả, cơ thủ Bắc Ninh vẫn bảo toàn ưu thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 9-6.

Xét lại hành trình tại giải đấu này, thì Chu Việt Hoàng hoàn toàn xứng đáng. Anh đã trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải gặp ngôi sao số 1 của pool Việt Nam là Dương Quốc Hoàng (TP.HCM) ngay tại vòng 1.

Dù có thời điểm ở gần với thất bại, thì một chút may mắn kèm bản lĩnh kiên cường giúp Chu Việt Hoàng lội ngược dòng ngoạn mục. Sau đó anh tiếp tục vượt qua nhiều tên tuổi mạnh như Lô Văn Xuân, Trịnh Văn Bình rồi Nguyễn Hoàng Phong để bước lên bục cao nhất.

Quyết định để đời

Quyết định chuyển nghề mang về thành công cho Chu Việt Hoàng - Ảnh: ĐỨC PHONG

Tấm huy chương vàng mới đây đánh dấu một năm thành công rực rỡ với Chu Việt Hoàng. Trước khi bước lên bục cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc, anh đã đăng quang Giải vô địch quốc gia 2026 ở nội dung pool 10 bi nam. Đó chỉ mới là những danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của tay cơ sinh năm 1994.

Thành công mà anh đạt được đến từ một quyết định có phần liều lĩnh cách đây 4 năm. Thời điểm đó, anh vẫn là một tài xế taxi tại quê nhà Phú Thọ. Đó chỉ mới là công việc chính, bởi anh còn phải làm nhiều nghề khác nhau để trang trải cuộc sống.

Năm 2022, anh quyết định nghỉ hẳn công việc tài xế để tập trung cho billiards chuyên nghiệp chỉ vì… đam mê.

Chu Việt Hoàng chia sẻ với báo Tuổi Trẻ rằng: "Chuyện đổi nghề đột ngột chắc chắn không dễ. Nghề tài xế taxi có thể không mang lại nhiều thu nhập nhưng cũng ổn định. Còn theo billiards chuyên nghiệp thì không có gì đảm bảo. Nhưng mà lúc đó tôi quá đam mê, nhìn bạn bè đi thi đấu mà… thèm. Thế là mình chấp nhận rủi ro, chuyển sang ăn tập chuyên nghiệp tới bây giờ".

Chu Việt Hoàng cho biết anh rất hạnh phúc sau một năm thành công mỹ mãn.

Hành trình của tay cơ này tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chưa khép lại, bởi anh vẫn còn tranh tài ở nội dung pool 10 bi. Đây mới là sở trường thật sự, Chu Việt Hoàng có thể hướng tới một cú đúp vô địch.