Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương chật kín khán giả đến xem môn cầu lông - Ảnh: ĐỨC PHONG

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, môn cầu lông được tổ chức tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Những ngày qua, nơi đây chứng kiến lượng CĐV đông đảo, lấp đầy các ghế ngồi.

Trong ngày 19-11, môn cầu lông diễn ra chung kết 2 nội dung là đồng đội nữ và đồng đội nam. Dù là ngày thứ năm và lịch thi đấu bắt đầu lúc 8h30 sáng, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương vẫn kín chỗ. Ban tổ chức thậm chí phải bố trí một vị trí dưới sân để người hâm mộ có thể đến xem.

Nhưng số lượng này vẫn chưa là gì so với tối 22-11. Do là ngày Chủ Nhật, nên lượng khán giả đến sân còn đông hơn rất nhiều. Điều này càng khiến cho chỗ ngồi thêm khan hiếm. Một lần nữa, ban tổ chức lại phải bố trí cho người hâm mộ xuống sân.

Những tên tuổi như huyền thoại Nguyễn Tiến Minh góp phần thu hút đông đảo người hâm mộ - Ảnh: ĐỨC PHONG

Đáng nói, ngày 22-11 thậm chí chỉ mới diễn ra các trận tại vòng 1, vòng 2 của các nội dung cá nhân. Điều đó càng cho thấy sức hút lớn của cầu lông, một trong những môn thể thao đã được đưa vào Olympic từ năm 1992.

Các trận đấu vào ngày cuối tuần cũng mang đến cảm xúc dâng trào, kịch tính. Trong đó, huyền thoại Nguyễn Tiến Minh (TP.HCM) ở tuổi 43 đối đầu với cậu sinh viên năm nhất Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng), người vừa vô địch BTY International Series ở Thái Lan hồi đầu tháng.

Tuy khoảng cách tuổi tác khá xa, Tiến Minh vẫn đưa được trận đấu vào tới ván đấu thứ 3. Thể lực, sức mạnh của tuổi trẻ giúp cho Duy Lợi giành chiến thắng. Dù vậy, người hâm mộ vẫn dành cho Tiến Minh sự tôn trọng, nể phục nhất định.

Một cú sốc khác đã xảy ra khi hạt giống số 2 Lê Đức Phát (Quân đội) chịu khuất phục trước Trần Hoàng Kha (TP.HCM) cũng trong một trận đấu kéo dài 3 ván. Chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh rất cao là một phần lý do khiến cho cầu lông thu hút lượng lớn người hâm mộ đến sân theo dõi.

Các khán đài của Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương không còn chỗ ngồi - Ảnh: ĐỨC PHONG

Hàng ngàn CĐV tranh thủ ngày Chủ nhật để đến theo dõi các ngôi sao cầu lông thi đấu - Ảnh: ĐỨC PHONG

Ban tổ chức phải bố trí cho khán giả tràn xuống sân để xem trận đấu - Ảnh: ĐỨC PHONG

Một khán giả nữ chăm chú theo dõi đường cầu căng thẳng giữa các tay vợt - Ảnh: ĐỨC PHONG

Không chỉ môn cầu lông mà tại môn bơi (khởi tranh hôm 22-11) cũng chứng kiến rất đông khán giả đến xem các kình ngư tranh tài. Ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM, nhận xét trên trang Facebook cá nhân: "Sự cuồng nhiệt, những tiếng reo hò và cổ vũ hết mình của người dân TP.HCM trên khán đài môn bơi lội và cầu lông đã tiếp thêm sức nóng, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 - 2026". Bầu không khí cuồng nhiệt tại môn bơi - Ảnh: LÝ ĐẠI NGHĨA