Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao toàn quốc ngày 22-11: TP.HCM dẫn đầu - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Theo bảng tổng sắp của ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc 2026 công bố, TP.HCM là đoàn đầu tiên vượt mốc 100 huy chương tại đại hội. Đoàn chủ nhà có 109 huy chương, gồm 41 vàng, 25 bạc và 43 đồng.

Hà Nội đứng thứ hai với 34 huy chương vàng (HCV), 28 bạc và 34 đồng, tổng cộng 96 huy chương.

Riêng canoeing và vovinam đã mang về 18 trong số 41 HCV của TP.HCM. Các tay chèo chủ nhà giành 10 HCV, trong đó có bốn chiến thắng ở cự ly 200m nam trong ngày thi đấu cuối. Ở môn vovinam, TP.HCM đứng nhất toàn đoàn với 8 HCV, 2 bạc và 2 đồng.

Trên sân bóng chuyền bãi biển Hồ Tràm sáng 22-11, TP.HCM có cơ hội bổ sung một HCV nhưng để thua Khánh Hòa ở chung kết đồng đội nam. Ở chung kết nữ, Cần Thơ đánh bại Khánh Hòa. Trong lượt đấu quyết định, đôi Mỹ Ngà - Ngọc Lan thắng Tường Vy - Lan Nguyên 15-12, mang về HCV cho Cần Thơ.

Trên bảng tổng sắp, Công an nhân dân giữ vị trí thứ ba với 23 HCV, 15 bạc và 22 đồng. Quân đội và Cần Thơ cùng có 19 HCV, nhưng Quân đội xếp thứ tư nhờ hơn đối thủ 6 huy chương bạc (15 so với 9).

Hải Phòng đứng thứ sáu với 17 HCV, trong đó có tới 15 HCV từ canoeing. Bốn vị trí còn lại trong tốp 10 lần lượt thuộc về Đà Nẵng, Bắc Ninh (cùng 8 HCV), Đồng Nai và Thái Nguyên (cùng 7 HCV).

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

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