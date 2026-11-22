Trần Minh Vương có đẳng cấp khác biệt cầu thủ hạng nhất - Ảnh: CANDFC

Tối 22-11, CLB Công An Nhân Dân tiếp đón Thép Cần Thơ trên sân PVF ở vòng 8 Giải hạng nhất. Sau chấn thương gãy tay ở vòng 3, Trần Minh Vương trở lại đội hình chính và lập tức giúp mặt trận tấn công của đội bóng ngành công an thêm khởi sắc.

Chỉ trong 10 phút đầu, Minh Vương phối hợp đập nhả rồi chuyền thuận lợi cho các đồng đội dâng lên vòng cấm Thép Cần Thơ, Công An Nhân Dân có tới 3 cơ hội dứt điểm ngon ăn nhưng đi ra ngoài.

Phút 16, Minh Vương đe dọa khung thành Thép Cần Thơ bằng cú đá phạt đi chệch xà ngang trong gang tấc. Đến phút 28, Minh Vương treo bóng từ chấm đá phạt xa, tạo điều kiện cho tiền đạo Gonzalo Fornari sút cận thành, mang về bàn mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn dẫn 1-0, Công An Nhân Dân chơi chùng xuống, hàng thủ lộ ra những khoảng trống mênh mông để Thép Cần Thơ khai thác.

Phút 42, Bùi Quang Huy băng lên ở cánh trái theo hướng tấn công của Thép Cần Thơ, nhận bóng rồi cứa lòng bằng chân phải trong thế không ai kèm, vẽ lên đường cong tuyệt đẹp, san bằng tỉ số 1-1.

Sau hiệp một, Trần Minh Vương ra nghỉ, HLV Nguyễn Đức Thắng tung tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Hoàng Anh vào sân để tìm thêm bàn thắng.

Phút 48, Thái Bá Đạt đá phạt góc cho Gonzalo hoàn tất cú đúp, ghi bàn đưa Công An Nhân Dân dẫn 2-1.

Trên đà hưng phấn, Công An Nhân Dân tiếp tục tấn công nhưng đều bỏ lỡ cơ hội. Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Minh Phúc hay Nguyễn Bảo Long đều không thể tận dụng thêm các cơ hội. Chung cuộc, Công An Nhân Dân thắng 2-1 Thép Cần Thơ.

Kết quả này giúp đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng ngắt mạch 2 trận thua liên tiếp để thăng tiến lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng giải hạng nhất. Trước đó, họ thua TP.HCM và Becamex TP.HCM với cùng tỉ số 0-1 ở 2 vòng gần nhất.

Trong khi đó Thép Cần Thơ của HLV Nguyễn Văn Đàn tụt xuống thứ 10 trong số 14 đội.

Ở vòng 9 tới, Công An Nhân Dân tiếp tục được đá sân nhà, tiếp đón đối thủ Đại học Văn Hiến.

Trần Minh Vương sinh năm 1995 tại Thái Bình cũ, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Sau 18 năm gắn bó với đội bóng phố núi, Minh Vương rời Pleiku năm 2025, chuyển vào Đồng Nai thi đấu cho Trường Tươi Đồng Nai. Sau khi giúp đội thăng hạng lên V-League 2026 - 2027, Minh Vương lại xuống hạng nhất đầu quân cho CLB Công An Nhân Dân để giúp đội bóng này lên hạng. Minh Vương dù chưa vô địch V-League nhưng lại là cầu thủ được yêu thích tại giải VĐQG Việt Nam nhờ lối đá kỹ thuật, uyển chuyển, trong đó có lợi thế sút phạt. Ở các cấp tuyển quốc gia, Minh Vương khá kém duyên, chỉ mới đá cho Olympic Việt Nam tại Asiad 2018, nơi anh ghi 1 bàn từ đá phạt trực tiếp vào lưới Olympic Hàn Quốc.