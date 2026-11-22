Đinh Quang Kiệt (phải) của Công An TP.HCM - Ảnh: FBNV

Tối 22-11, CLB Công An TP.HCM làm khách Hà Tĩnh thuộc vòng 8 V-League. Đang đà tâm lý tốt sau chiến thắng ở cúp Đông Nam Á, đoàn quân HLV Arthur Diles nhập cuộc hứng khởi trong những phút đầu.

Tuy nhiên, sự chặt chẽ trong cách chơi của CLB Hà Tĩnh khiến các cầu thủ Công An TP.HCM có phần bế tắc ở những pha xử lý cuối cùng. Hiệp một khép lại với kết quả hòa 0-0.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh thay đổi cách chơi, gây ra nhiều sóng gió lên khung thành thủ môn Lê Giang Patrik.

Phút 51, Charles Atshimene (Hà Tĩnh) rê bóng ra sát đường biên phải rồi tạt vào trong với quỹ đạo khó lường khiến các hậu vệ Công An TP.HCM lúng túng, để cho Daniel Passira đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho đội nhà.

2 phút sau bàn dẫn trước, Hà Tĩnh suýt có thêm bàn gia tăng cách biệt. Phút 53, tới lượt Passira chuyền dọn cỗ cho Atshimene dứt điểm ở tư thế thoải mái nhưng tiền đạo này lại sút lên trời.

Phút 57, Công An TP.HCM san bằng tỉ số 1-1. Từ pha phối hợp phạt góc, tiền đạo Olaha Mạnh Đức tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Hà Tĩnh, đã có mặt đúng lúc để sút cận thành, mang về bàn gỡ quý giá.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đại diện TP.HCM làm được ở trận này. Trong ngày hàng thủ chơi không tốt, Lê Giang Patrik phải hứng chịu rất nhiều sự đe dọa đến từ các chân sút Hà Tĩnh.

Phút 89, từ cú sút của cầu thủ Việt kiều Mỹ Ian Mai, trung vệ tuyển Việt Nam Đinh Quang Kiệt phá bóng không tốt, vô tình mớm cho Luiz Antonio băng vào sút tung lưới Lê Giang Patrik, mang về bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Hà Tĩnh.

Đây không phải lần đầu Quang Kiệt chơi không tốt ở trận này, cũng như các trận trước của Công An TP.HCM.

Thua trận, Công An TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 9 trong số 14 đội trên bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 sau vòng 8. Vòng tới, đoàn quân HLV Diles gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà.