Tuyển thủ Việt Nam Trần Ngọc Sơn (trái) tiếp tục thể hiện phong độ cao ở V-League - Ảnh: NĐFC

Tối 21-11, Thép Xanh Nam Định tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Thiên Trường thuộc vòng 8 V-League.

Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt sớm hưởng lợi thế về quân số, khi Nguyễn Hữu Thái Bảo của Hải Phòng bị truất quyền thi đấu từ phút 20 sau pha đạp gầm giày vào cổ chân tuyển thủ Trần Ngọc Sơn.

Chơi hơn người, Nam Định không mất nhiều thời gian để cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Phút 40, Ezequiel Santos rê bóng khiến Nguyễn Tuấn Phong của Hải Phòng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Caio Cesar ghi bàn đưa Nam Định vươn lên dẫn trước 1-0.

Caio suýt ghi thêm bàn trong thời gian đá bù hiệp một, khi đệm bóng cận thành đi chệch cột dọc Hải Phòng.

Hiệp hai tiếp tục chứng kiến những đợt tấn công như vũ bão của Thép Xanh Nam Định. Sau nỗ lực khiến Hải Phòng phải chơi thiếu người trong hiệp một, tiền vệ Trần Ngọc Sơn tiếp tục góp công mang về bàn thắng thứ hai cho đội nhà.

Phút 57, Ngọc Sơn rê bóng xuống sâu bên cánh phải rồi căng ngang trả ngược bóng cho Trần Mạnh Quỳnh sút nâng tỉ số lên 2-1 cho Thép Xanh Nam Định. Đây là kiến tạo thứ 3 của tuyển thủ Việt Nam vừa được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ở giải giao hữu Casper Cup 2026.

Trước đó, Ngọc Sơn đã ghi 3 bàn giúp Nam Định lên đầu bảng ở vòng 6 và lọt tốp chân sút nội đua vua phá lưới.

Thép Xanh Nam Định có dấu hiệu chùng xuống vào cuối trận, để cho Hải Phòng có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 vào phút 78. Cầu thủ U19 Việt Nam Hoàng Trọng Duy Khang có công lớn khi kiến tạo cho Milan Makaric sút cận thành. Đây cũng là tất cả những gì đội bóng đất cảng làm được ở trận này.

Thắng Hải Phòng chung cuộc 2-1, Thép Xanh Nam Định có thêm 3 điểm để củng cố ngôi vị số một trên bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 sau vòng 8.