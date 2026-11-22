Dương Quốc Hoàng bị loại đầy bất ngờ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: ĐỨC PHONG

Nội dung pool 9 bi môn billiards Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khởi tranh ngày 22-11. Tại đây, cơ thủ số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng (TP.HCM) bước ra tranh tài và nhận được nhiều kỳ vọng.

Ở lượt đầu tiên, anh có trận đấu được xem là "siêu kinh điển" với Lường Đức Thiện (Hà Nội). Tại đây, Hoàng "sao" nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi giành chiến thắng 9-4.

Dù vậy ở vòng 2, tay cơ của TP.HCM phải đối đầu với Chu Việt Hoàng, nhà vô địch pool 10 bi quốc gia 2026. Tại đây, đôi bên đã tạo ra một màn so tài nghẹt thở, kịch tính.

Đáng chú ý, Dương Quốc Hoàng thậm chí đã chạm điểm hill (chỉ còn cách chiến thắng một ván đấu), đồng thời có quyền phá bi. Dù vậy, cú phá bi không thuận lợi khiến anh đánh mất cơ hội kết thúc trận đấu.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở những ván đấu sau đó. Dương Quốc Hoàng lại có cơ hội kết thúc trận đấu, nhưng tình huống xử lý bi số 6 không thành công khiến bi cái rơi xuống lỗ.

Liên tục thoát thua, Chu Việt Hoàng liền chớp thời cơ để tạo ra một màn ngược dòng ngoạn mục.

Ở ván quyết định, tay cơ của đơn vị Bắc Ninh để lại nhiều pha xử lý đẳng cấp. Anh lần lượt thực hiện cú đánh bi số 3 ở góc khó, trước khi tung ra tình huống ghép bi 5-9 chính xác để khép lại trận đấu với chiến thắng nghẹt thở 9-8.

Kết quả này khiến Dương Quốc Hoàng sớm chia tay nội dung pool 9 bi, tạo nên cú sốc đáng chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tay cơ của TP.HCM sẽ vẫn còn cơ hội tranh huy chương ở nội dung pool 10 bi nam.

Chu Việt Hoàng sau đó tiếp tục đánh bại Lô Văn Hoàn (Thanh Hóa) để giành vé vào bán kết gặp Trịnh Văn Bình (Nghệ An). Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) - Nguyễn Tiến Minh (Thanh Hóa). Các trận bán kết và chung kết nội dung pool 9 bi nam sẽ diễn ra trong ngày 23-11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).