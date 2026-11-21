Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tối 21-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 chào đón 36 đoàn thể thao cùng hàng nghìn VĐV từ khắp cả nước tham dự. Từ ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm kỳ vọng về những gương mặt mới cho đội tuyển quốc gia và một phong trào tập luyện thể thao rộng khắp.

Từ sân trường đến khu dân cư

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lời căn dặn "Dân cường thì quốc thịnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục cách đây 80 năm, cũng như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sức khỏe và thể lực của nhân dân chính là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia.

Yêu cầu chăm lo thực chất cho thể thao học đường và tập trung đầu tư mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới là hai nhiệm vụ lớn mà Đảng, Nhà nước giao cho thể thao Việt Nam.

"Hai nhiệm vụ chiến lược này cần bắt đầu ngay từ mỗi sân trường, mỗi khu dân cư: nơi các em học sinh được vui chơi, rèn luyện thể chất mỗi ngày và cũng là nơi các thầy cô giáo phát hiện, ươm mầm những năng khiếu đầu tiên cho thể thao nước nhà", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Quang cảnh hoành tráng của Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân "lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày, trở thành nhu cầu tự thân, thành nếp sống, thành sức mạnh của mỗi người và cả cộng đồng".

Để lời kêu gọi ấy đi vào đời sống, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương dành quỹ đất, mở rộng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo không gian tập luyện thuận lợi cho trẻ em, người lao động, người cao tuổi và người khuyết tật.

Phát hiện tài năng, đầu tư dài hạn

Đại hội Thể thao toàn quốc được kỳ vọng sẽ phát hiện được nhiều nhân tài để mang về thành tích cao cho ngành thể thao trong tương lai - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Với thể thao thành tích cao, Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp để các địa phương và liên đoàn đánh giá VĐV qua thi đấu. Phó Thủ tướng đề nghị ngành thể thao, các liên đoàn, hiệp hội và địa phương "đánh giá đúng thực lực, công khai tiêu chí tuyển chọn để phát hiện, lựa chọn đúng những gương mặt xuất sắc nhất".

Từ kết quả tuyển chọn, Phó Thủ tướng đề nghị chuyển mạnh sang đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Những vấn đề được Phó Thủ tướng nêu trong bài phát biểu gồm xây dựng chu kỳ huấn luyện bài bản, dài hạn, bảo đảm đội ngũ chuyên gia, chăm lo dinh dưỡng, phát triển y học thể thao và ứng dụng khoa học công nghệ. Đây là những điều kiện giúp VĐV nâng cao thành tích, phòng ngừa chấn thương và chuẩn bị cho đấu trường Asiad, Olympic.

Nhắc đến những tháng ngày đổ mồ hôi trên sân tập, sự tận tụy của huấn luyện viên và hy sinh thầm lặng của gia đình, Phó Thủ tướng nhắn nhủ các VĐV: "Tôi mong các bạn hãy thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất để bứt phá giới hạn của chính mình, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng".

Diễn ra trong dịp cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Phó Thủ tướng đánh giá Đại hội Thể thao toàn quốc cũng là dịp để những giá trị của thể thao được thể hiện qua cách các VĐV đối xử với nhau. Phó Thủ tướng nhắc nhở: "Thể thao không chỉ tạo nên những nhà vô địch. Thể thao còn hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban tổ chức điều hành Đại hội chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm và đội ngũ trọng tài "làm việc công tâm, khách quan, chính xác để mọi nỗ lực trên đấu trường đều được tôn vinh xứng đáng".

Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tin rằng từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ có thêm nhiều tài năng trẻ trưởng thành, "sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, sẵn sàng mang vinh quang về cho Tổ quốc".