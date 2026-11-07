Trần Quyết Chiến tung series 'khủng' đánh bại tay cơ số 1 thế giới

Trần Quyết Chiến thắng áp đảo số 1 thế giới Cho Myung Woo - Ảnh: TTO

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trần Quyết Chiến thường xuyên bị loại sớm tại các giải quốc tế. Không ít lần anh để thua trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Phong độ sa sút khiến huyền thoại của billiards Việt Nam hiện đã rơi xuống hạng 18 thế giới.

Do đó ở World Cup Yanggu, Quyết Chiến không có suất trực tiếp ở vòng chính, mà phải thi đấu từ vòng loại. Nhưng giữa lúc khó khăn, đẳng cấp của anh đã lên tiếng kịp thời để vượt qua vòng loại, sau đó tiếp tục vượt qua vòng bảng của vòng đấu chính thức.

Tại vòng 16 chiều 7-11, Trần Quyết Chiến phải đối mặt với Cho Myung Woo, tay cơ nước chủ nhà hiện đứng số 1 thế giới. Đây cũng là đối thủ đã nhiều lần đánh bại tay cơ Việt Nam. Khó khăn là điều được dự báo từ trước.

Nhưng Trần Quyết Chiến đã bước vào trận đấu với tâm thế rất khác. Anh thể hiện những đường cơ chắc tay, tạo ra lợi thế dẫn trước. Bước ngoặt đến ở lượt cơ thứ 10, khi Quyết Chiến đang dẫn 18-16.

Anh tạo ra một series "khủng" tới 16 điểm, điều không thường xảy ra ở các giải đấu như World Cup. Quyết Chiến bước vào giờ giải lao với lợi thế dẫn xa tới 34-16.

Nhờ đó mà phần còn lại của trận đấu trở nên nhẹ nhàng hơn với tay cơ Việt Nam. Anh xuất sắc giành chiến thắng có phần áp đảo 50-23 sau 18 lượt cơ, điền tên vào tứ kết.

Đối thủ tiếp theo của anh là cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), một thách thức khác với Quyết Chiến.

Cũng ở tứ kết, Bao Phương Vinh sẽ chạm trán huyền thoại Eddy Merckx (Bỉ), còn Trần Thanh Lực đối đầu Glenn Hofman. Trận còn lại là cuộc so tài giữa Ruben Legazpi (Tây Ban Nha) và Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trần Quyết Chiến bị loại 'sốc' ở Giải billiards TP.HCM Ngay ngày ra quân tại Giải billiards HBSF Tour 1 Cúp MIN Table 2026 hôm 5-6, bất ngờ đã xảy ra với Trần Quyết Chiến.



