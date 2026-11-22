U17 Việt Nam (trái) đã có màn ra quân đầy ấn tượng - Ảnh: FIFA

Lúc 22h30 ngày 23-11 (giờ Việt Nam), U17 Việt Nam sẽ gặp New Zealand tại bảng G World Cup U17 2026 ở Qatar. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu.

Đáng chú ý, nhiều mô hình dự đoán bóng đá quốc tế đang nghiêng về khả năng đại diện Đông Nam Á giành trọn ba điểm.

Chuyên trang Betimate dự đoán U17 Việt Nam thắng New Zealand 1-0. Theo tính toán của hệ thống này, khả năng chiến thắng của Việt Nam đạt 42%, cao hơn New Zealand (35%), trong khi xác suất hòa là 23%.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với trận ra quân, khi Việt Nam bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trước đương kim á quân châu Âu Bỉ.

Lạc quan hơn, chuyên trang Tippwise đánh giá khả năng Việt Nam chiến thắng lên tới 59%, trong khi New Zealand chỉ đạt 20%. Xác suất hai đội chia điểm là 21%.

Mô hình của Tippwise còn đưa ra số bàn thắng kỳ vọng của Việt Nam là 1,97, gần gấp đôi mức 1,02 bàn dành cho New Zealand. Trang này cũng tính toán khả năng các học trò HLV Roland ghi ít nhất một bàn lên tới 82%.

Tương tự, chuyên trang Vecta Score tính toán Việt Nam có 58% cơ hội chiến thắng. Đặc biệt, hệ thống đánh giá khả năng Việt Nam ghi bàn mở tỉ số là 62%, còn xác suất giữ sạch lưới đạt 42%.

Vecta Score cũng xác định chiến thắng 1-0 cho Việt Nam là tỉ số đơn lẻ có khả năng xuất hiện cao nhất, ở mức 12%.

Những dự báo tích cực xuất hiện sau lượt trận mở màn có kết quả trái ngược về mặt chuyên môn của hai đội.

U17 Việt Nam dù thua Bỉ 2-3 nhưng gây ấn tượng mạnh khi ghi 2 bàn vào lưới đương kim á quân châu Âu. Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực lần lượt lập công bằng những pha xử lý đẹp mắt, cho thấy khả năng tạo đột biến của các cầu thủ Việt Nam.

Trong khi đó, U17 New Zealand thất bại 0-3 trước U17 Mali ở trận ra quân. Đại diện châu Đại Dương bị đối thủ áp đảo, gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và liên tiếp mắc sai sót ở hàng phòng ngự.