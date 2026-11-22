Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) lập siêu phẩm bàn thắng phạt góc ở U17 World Cup 2026 - Ảnh: VFF

28 năm trước, cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ lập kỷ lục tại giải vô địch quốc gia năm 1998, trong trận Nam Định thắng Bình Định 4-1 tại sân Chùa Cuối (nay là Thiên Trường).

Ông ghi cả 4 bàn thắng đều xuất phát từ những quả đá phạt góc ở bốn góc khác nhau. Thành tích của "quái kiệt phạt góc" Văn Sỹ đến nay chưa ai có thể tái hiện.

Cả sự nghiệp, Văn Sỹ ghi 7 bàn từ chấm phạt góc, là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất từ chấm đá phạt này của bóng đá Việt Nam. Sau này, ông Sỹ làm HLV, trở thành một trong những biểu tượng của bóng đá Nam Định (nay là Ninh Bình).

Sau thế hệ của Văn Sỹ, bóng đá Việt Nam chứng kiến một quái kiệt khác. Đó là Nguyễn Thị Tuyết Dung của bóng đá nữ. Cô ghi 3 bàn thắng từ các cú đá phạt góc trực tiếp. Trong đó, 2 bàn được Dung ghi trong cùng một trận, bằng cả chân trái lẫn chân phải.

Đó là trận đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0 tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015. Ở tình huống đầu tiên, Tuyết Dung sút bằng chân trái từ điểm đá góc cánh phải theo hướng tấn công của tuyển nữ Việt Nam. Tình huống thứ hai là cú sút bằng chân phải ở góc đối diện.

Bàn đá phạt góc còn lại được Tuyết Dung ghi trong trận tuyển nữ Việt Nam hòa 2-2 Myanmar ở Asian Cup nữ 2022. Hiện tại, Tuyết Dung cũng đã giải nghệ và làm HLV.

Những quả phạt góc thành bàn luôn yêu cầu kỹ năng cùng sự may mắn. Để có được kỹ năng, các cầu thủ phải khổ luyện trong thời gian dài.

Chu Ngọc Nguyễn Lực đã tiếp nối thành tích đáng nể ấy của bóng đá Việt Nam, khi ghi bàn trong lần đầu U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup.

Trong trận U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ hôm 20-11, Nguyễn Lực ghi bàn từ pha đá phạt góc ở phút 84. Dù bàn thắng này không thể giúp Việt Nam tránh khỏi trận thua 2-3, đoàn quân HLV Roland vẫn xứng đáng nhận nhiều lời khen ngợi. Siêu phẩm của Lực còn được báo chí thế giới đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất World Cup.

Truyền thông quốc tế so sánh cầu thủ U17 Việt Nam với 2 huyền thoại nào? 2 bàn thắng đẹp mắt của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực trong trận U17 Việt Nam thua Bỉ 2-3 đã khiến truyền thông quốc tế liên tưởng đến 2 danh thủ nổi tiếng trong lịch sử bóng đá thế giới.



