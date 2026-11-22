Các cầu thủ trẻ của Việt Nam bất ngờ được so sánh với những huyền thoại làng bóng đá - Ảnh: VFF - H.Đ.

Dù U17 Việt Nam thất bại 2-3 trước Bỉ trong trận ra quân tại World Cup U17 ở Qatar, 2 pha lập công của các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn nhận được những lời khen đặc biệt từ FIFA và báo chí châu Âu.

Cầu thủ trẻ Việt Nam được ca ngợi về chất ngẫu hứng

Đáng chú ý, trong bài tổng hợp các trận đấu ngày 20-11, trang chủ FIFA phiên bản tiếng Pháp đã sử dụng từ "zlatanesque" để mô tả bàn thắng mở tỉ số của Lê Sỹ Bách ở phút thứ 4.

Nguyên văn FIFA viết: "Les Vietnamiens ont pourtant frappé les premiers dès la 4e minute, grâce à un geste absolument 'zlatanesque' de Le Sy".

Có thể dịch: "Các cầu thủ Việt Nam đã ghi bàn trước ngay phút thứ 4, nhờ một pha xử lý thực sự đậm chất Zlatan của Lê Sỹ Bách".

Làng bóng đá thường liên hệ những cú đánh gót ngẫu hứng với Ibrahimovic - Ảnh: GOAL

Đây là cách ví von thú vị của FIFA, bởi "zlatanesque" là thuật ngữ bắt nguồn từ tên của Zlatan Ibrahimovic, huyền thoại bóng đá Thụy Điển nổi tiếng với những pha ghi bàn ngẫu hứng, giàu tính kỹ thuật và không ít lần khiến khán giả kinh ngạc.

Trong sự nghiệp, Ibrahimovic từng thực hiện nhiều bàn thắng bằng những động tác khó tin, đặc biệt là các cú đánh gót, tung người móc bóng hoặc dứt điểm theo phong cách võ thuật.

Cú đánh gót của Sỹ Bách trước Bỉ mang những nét tương đồng ấy. Từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thùy, cầu thủ Việt Nam di chuyển khôn ngoan rồi bất ngờ dùng gót chân đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Mattis Seghers hoàn toàn bất lực.

Việc FIFA dùng chính tên Ibrahimovic để ví von pha xử lý của một cầu thủ Việt Nam là lời khen đáng chú ý, dù sự so sánh chỉ dành cho khoảnh khắc ghi bàn.

Bàn thắng gợi lại câu chuyện 102 năm trước

Không chỉ Sỹ Bách, Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng được truyền thông Bỉ dành những lời ca ngợi đặc biệt sau cú đá phạt góc thành bàn ở phút 84.

Kênh thể thao Sporza của Đài truyền hình công cộng Bỉ sử dụng thuật ngữ "olympisch doelpunt", tức "bàn thắng Olympic", để mô tả pha lập công của Nguyễn Lực.

Sporza còn giật tít: "Bàn thắng Olympic khiến U17 Bỉ run rẩy trong những phút cuối", đề cập đến tình huống Nguyễn Lực đưa bóng đi thẳng từ chấm phạt góc, chạm cột dọc rồi nằm gọn trong lưới.

Điều thú vị là thuật ngữ này có nguồn gốc từ một danh thủ nổi tiếng trong lịch sử bóng đá Argentina: Cesareo Onzari.

Những bàn thắng từ chấm phạt góc được liên hệ với lịch sử lâu đời gắn cùng tên tuổi Onzari - Ảnh: D.P.

Ngày 2-10-1924, Onzari thực hiện cú đá phạt góc thành bàn trong trận Argentina thắng Uruguay 2-1. Đây được ghi nhận là một trong những cột mốc quan trọng của lịch sử bóng đá, bởi trước đó luật thi đấu chưa cho phép công nhận bàn thắng trực tiếp từ quả phạt góc.

Đáng chú ý, Uruguay khi ấy vừa giành huy chương vàng Olympic Paris 1924. Vì vậy, pha lập công của Onzari được gọi là "gol olímpico", nghĩa là "bàn thắng Olympic".

Theo Liên đoàn Bóng đá Argentina, cách gọi này dần trở thành thuật ngữ quen thuộc trong bóng đá thế giới, dùng để chỉ những bàn thắng được ghi trực tiếp từ quả phạt góc mà không cần cầu thủ khác chạm bóng.

Hai bàn thắng không thể giúp U17 Việt Nam giành điểm trước Bỉ, nhưng đã để lại dấu ấn đáng nhớ ngay trong trận ra mắt World Cup, khi những pha xử lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam được nhắc đến bằng các thuật ngữ gắn với những tên tuổi nổi tiếng của bóng đá thế giới.