Bóng đá Indonesia có năm thi đấu thành công ở khu vực Đông Nam Á cũng như các giải vòng loại châu lục - Ảnh: AFC

Theo thống kê từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), năm 2027 có 4 giải đấu cấp đội tuyển quốc gia được tổ chức, gồm Asian Cup nam, U20 châu Á nam, U17 châu Á nam và U17 châu Á nữ. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có đại diện góp mặt ở cả bốn sân chơi này.

Thành tích trên được hoàn tất sau khi U17 Indonesia giành chiến thắng 4-0 trước Afghanistan hôm 17-11, qua đó sớm đoạt vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Ở lượt trận cuối ngày 20-11, đội bóng xứ vạn đảo hòa chủ nhà Myanmar 2-2, khép lại vòng loại với 10 điểm sau bốn trận, đứng đầu bảng A.

Trước đó đội tuyển Indonesia đã giành quyền tham dự Asian Cup 2027 nhờ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ở cấp độ U20 nam, Indonesia gây bất ngờ lớn khi đánh bại đương kim vô địch Úc 2-0 tại vòng loại hồi tháng 9, qua đó giành ngôi đầu bảng H và đoạt vé dự vòng chung kết tổ chức tại Trung Quốc.

Trong khi đó đội U17 nữ Indonesia cũng thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại khi toàn thắng ba trận trước Bahrain, Saudi Arabia và Singapore. Đặc biệt, chiến thắng 5-0 trước Singapore ở lượt cuối giúp họ đứng đầu bảng B.

Báo CNN Indonesia gọi thành tích này là việc hoàn tất "bộ tứ giải châu Á" của bóng đá nước nhà.

Phát biểu sau khi U17 Indonesia giành vé, ông Erick Thohir, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính ổn định trong công tác đào tạo trẻ. Ông cho rằng đây là thước đo quan trọng để đánh giá sự phát triển thực chất của bóng đá Indonesia.

Trong khi Indonesia đạt thành tích tuyệt đối, Việt Nam và Thái Lan cùng giành quyền tham dự 3 trong 4 vòng chung kết châu Á năm 2027.

Với Việt Nam, các đội tuyển có vé gồm tuyển quốc gia nam, U17 nam và U17 nữ.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam được đặc cách vào vòng chung kết U17 châu Á 2027 nhờ góp mặt tại World Cup U17 2026. Trong khi đó đội U17 nữ vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng.

U20 Việt Nam là đội không thể hoàn thành mục tiêu. Đội bóng thất bại cả ba trận trước Triều Tiên, Palestine và Iran ngay trên sân nhà Việt Trì hồi tháng 9, qua đó đứng cuối bảng C và bị loại.

Về phần Thái Lan, ba đại diện giành vé gồm đội tuyển nam, U20 nam và U17 nữ. Đội U20 Thái Lan đoạt suất tham dự vòng chung kết nhờ nằm trong nhóm bảy đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại. Còn U17 nữ giành ngôi đầu bảng F.

Trong khi đó Thái Lan lại thiếu tấm vé dự giải U17 nam, sau thất bại cay đắng 1-2 trước Iraq tối 20-11.

Dù toàn thắng ba trận đầu và chỉ cần hòa Iraq để đi tiếp, đội bóng xứ chùa vàng lại thủng lưới ở phút 84, đánh mất ngôi đầu bảng ngay trên sân nhà.