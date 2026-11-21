U17 Thái Lan (phải) trong trận thua U17 Iraq - Ảnh: FAT

Tối 20-11, U17 Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước Iraq ở lượt trận cuối bảng B vòng loại U17 châu Á 2027. Kết quả khiến đội bóng xứ chùa vàng đánh mất ngôi đầu bảng và chính thức bị loại, trong khi Iraq giành vé tham dự vòng chung kết.

Đây là kết cục khó nuốt trôi với bóng đá Thái Lan. Trước trận quyết định trên sân Buriram City, đội chủ nhà dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau ba chiến thắng. Họ hơn Iraq 2 điểm và chỉ cần hòa là hoàn thành mục tiêu.

Báo Siam Sport nhấn mạnh sự tiếc nuối khi bình luận: "U17 Thái Lan đánh mất lợi thế lớn chỉ trong 6 phút cuối trận". Đội bóng của HLV Wasaphon Kaewphluk bị dẫn trước ngay phút thứ 6, nhưng đã gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ở phút 60.

Tỉ số này được duy trì đến những phút cuối, trước khi Yousif Jale ghi bàn thứ hai cho Iraq ở phút 84, khiến đội chủ nhà sụp đổ.

Siam Sport nhấn mạnh "cú sụp đổ vào cuối trận khiến U17 Thái Lan lỡ hẹn với giải châu Á".

Trong khi đó báo Daily News giật tiêu đề: "U17 Voi chiến bị loại khỏi giải châu Á bởi bàn thua cuối trận, bị Iraq vượt mặt giành vé".

Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh việc Iraq giành chiến thắng ngay trên sân Thái Lan, qua đó soán ngôi đầu bảng B với 10 điểm. Đội chủ nhà xếp nhì với 9 điểm và không thể đi tiếp do vòng loại chỉ lấy đội đứng đầu mỗi bảng.

Báo Khaosod cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đặt tiêu đề: "U17 Thái Lan không thể chống đỡ Iraq, lỡ vé dự vòng chung kết châu Á 2027".

Theo Khaosod, dù Thái Lan có bàn gỡ hòa, Iraq vẫn là đội kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt hơn. Sức ép liên tục của đại diện Tây Á cuối cùng được cụ thể hóa bằng bàn thắng quyết định ở phút 84.

Sau thất bại, HLV Wasaphon Kaewphluk đã công khai xin lỗi người hâm mộ và nhận toàn bộ trách nhiệm.

Nhà cầm quân này chia sẻ: "Trước tiên, tôi muốn xin lỗi toàn thể người dân và người hâm mộ Thái Lan. Tôi chỉ có một mong muốn, đó là xin đừng trách các cầu thủ trẻ, bởi tất cả đã cố gắng hết sức. Bóng đá đôi khi nghiệt ngã như vậy. Sai lầm là một phần của bóng đá. Các em sẽ học hỏi từ những sai lầm và trưởng thành hơn" - Thairath dẫn lời.

Ông tiếp tục nhấn mạnh: "Trách nhiệm thuộc về HLV. Vì vậy, tôi muốn một mình nhận toàn bộ trách nhiệm thay cho các em. Xin mọi người đừng lên mạng xã hội chỉ trích hay trách móc các cầu thủ, bởi tất cả đã nỗ lực hết mình".

Thất bại càng đáng tiếc bởi Thái Lan được trao quyền đăng cai bảng B, và có sự chuẩn bị dài hạn cho chiến dịch vòng loại.

Trong khi bóng đá trẻ Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn với đấu trường châu lục, hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia đã có vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không cần đá vòng loại, nhờ thành tích tại giải năm 2026.

Giải đấu năm tới được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 12 đến 29-5, đồng thời là vòng tuyển chọn các đại diện châu Á tham dự World Cup U17 2027.