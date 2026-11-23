HLV Cristiano Roland trả lời phỏng vấn - Ảnh: VFF

19h30 tối 22-11 (giờ Qatar), đội tuyển U17 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U17 New Zealand diễn ra vào 22h30 hôm nay theo giờ Việt Nam.

Không khí toàn đội khá thoải mái, tự tin và hưng phấn. Trong buổi tập, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tập trung rà soát những phương án chiến thuật trong tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và cải thiện khả năng dứt điểm cầu môn.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã tổ chức họp kỹ thuật để phân tích trận ra quân thua U17 Bỉ 2-3, đồng thời rút kinh nghiệm từ những bàn thua.

Theo ông, đây là những bài học quan trọng đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ, giúp các em hoàn thiện bản thân và vận dụng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo.

"Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể", HLV Cristiano Roland khẳng định.

Dù không giành được điểm trước U17 Bỉ, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ.

U17 Việt Nam tập luyện cho trận gặp U17 New Zealand - Ảnh: VFF

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng toàn đội có quyền tự hào về tinh thần thi đấu đã thể hiện, nhưng cũng cần nhìn nhận thực tế rằng sự quả cảm thôi là chưa đủ để tạo nên kết quả.

"Đó là trận đấu đáng tự hào dù các em không giành được điểm. Các em đã thể hiện sự quả cảm nhưng như vậy là chưa đủ", ông chia sẻ.

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ đôi chân trên mặt đất sau những lời khen dành cho hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Theo ông, sự khiêm tốn và tỉnh táo là những yếu tố cần thiết để U17 Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao nhất.

Mục tiêu của chúng tôi những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này", ông nói.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Brazil bày tỏ sự trân trọng trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả Việt Nam trên sân trong trận gặp U17 Bỉ. Ông xem đây vừa là nguồn động viên quý giá, vừa là trách nhiệm để ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục nỗ lực.

"Sự quan tâm của khán giả ở Việt Nam cũng như cổ vũ trực tiếp trên sân của khán giả ở Qatar là sự tiếp sức quý giá, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng tôi làm việc và các em thi đấu khát khao hơn nữa.

Đó là động lực để các em chiến đấu mạnh hơn và cũng là mục tiêu của ban huấn luyện, để khán giả cảm thấy tự hào khi đội ra sân trước U17 New Zealand", HLV Cristiano Roland chia sẻ.