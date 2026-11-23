U17 Việt Nam (phải) đã gây nhiều khó khăn cho U17 Bỉ ở trận ra quân - Ảnh: FIFA

22h30 hôm nay (23-11), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand ở lượt thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Theo điều lệ, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 12 bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Vì thế, chiến thắng trước U17 New Zealand không chỉ giúp U17 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại sân chơi thế giới mà còn nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

New Zealand là "khách quen" ở U17 World Cup

U17 New Zealand đã có 12 lần dự U17 World Cup, trong đó có 10 lần liên tiếp. Không chỉ thế, đại diện châu Đại Dương này còn 3 lần vào đến vòng 16 đội năm 2009, 2011 và 2015.

Nếu so sánh với một U17 Việt Nam mới lần đầu bước ra sân chơi thế giới, U17 New Zealand cho thấy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hơn hẳn. Thậm chí, đội hình hiện tại của U17 New Zealand vẫn còn đó 6 gương mặt từng tham dự U17 World Cup 2025.

Nổi bật trong số này là đội trưởng Ethan Dyer, được FIFA đưa vào danh sách 10 cầu thủ đáng chú ý nhất U17 World Cup 2026. Trung vệ cao 1m80 này đang thi đấu cho CLB Sydney FC tại Giải vô địch quốc gia Úc (A-League) nên sẽ là thách thức không nhỏ cho các chân sút U17 Việt Nam.

Thất bại 0-3 trước U17 Mali trong trận ra quân buộc U17 New Zealand phải giành chiến thắng trước U17 Việt Nam để nuôi hy vọng đi tiếp. Đoàn quân của HLV Martin Bullock có ưu thế về thể hình và thể lực, yếu tố có thể gây ra không ít khó khăn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ngay cả báo chí New Zealand cũng cho rằng đội nhà sẽ đánh bại U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U17 New Zealand - Ảnh: VFF

U17 Việt Nam không hề e ngại

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam và New Zealand gặp nhau. Nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam không thiếu kinh nghiệm đối đầu với những đại diện khác có lối chơi khá tương đồng đến từ châu Đại Dương như U17 Úc và U17 Fiji.

U17 Việt Nam từng thắng U17 Úc 2-1 ở bán kết Giải U17 Đông Nam Á 2026 và thua 0-3 ở tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng thắng U17 Fiji 2-0 trong trận giao hữu tại UAE.

U17 New Zealand không thể so với U17 Úc, nên U17 Việt Nam hoàn toàn có đủ tự tin để đánh bại đối thủ. Chưa kể, màn trình diễn thuyết phục ở trận ra quân dù thua U17 Bỉ 2-3 cũng tiếp thêm động lực và sự tự tin cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trước trận đấu quan trọng.

Hai bàn thắng của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực từ đá phạt góc cũng cho thấy khả năng ghi bàn đáng chú ý của U17 Việt Nam ở tình huống cố định. Nhưng HLV Cristiano Roland còn muốn U17 Việt Nam có thể ghi bàn từ các pha dàn xếp phối hợp tấn công. Vì thế, trước trận gặp U17 New Zealand, nhà cầm quân người Brazil cho các cầu thủ chia thành hai nhóm để thực hiện những bài phối hợp, sau đó tiếp tục rèn luyện khả năng dứt điểm cầu môn.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận gặp U17 Bỉ, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận gặp U17 New Zealand. Toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nếu có thể đánh bại New Zealand, U17 Việt Nam sẽ có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong lần đầu tham dự giải.

Tiền vệ Đào Quý Vương: U17 Việt Nam quyết tâm chơi cống hiến trước U17 New Zealand Phát biểu trước trận đấu, tiền vệ Đào Quý Vương cho biết đội tuyển U17 Việt Nam quyết tâm chơi cống hiến trước U17 New Zealand ở lượt thứ 2 U17 World Cup 2026.



