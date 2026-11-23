U17 Việt Nam (phải) có màn trình diễn ấn tượng trước Bỉ - Ảnh: FIFA

U17 Việt Nam sẽ gặp New Zealand tại bảng G World Cup U17 2026 ở Qatar. Đây được xem là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng lịch sử

New Zealand tất nhiên cũng không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện châu Đại Dương có truyền thống tham dự World Cup U17 với 12 lần góp mặt, từng ba lần vượt qua vòng bảng vào các năm 2009, 2011 và 2015.

Đội bóng của HLV Martin Bullock còn là đương kim vô địch U16 châu Đại Dương, với lực lượng gồm sáu cầu thủ từng dự World Cup U17 năm 2025.

Những gương mặt đáng chú ý nhất là trung vệ đội trưởng Ethan Dyer, người đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp tại Úc, cùng tiền vệ Ben Trenberth, tài năng trẻ thuộc biên chế Wellington Phoenix.

Dù sở hữu kinh nghiệm đáng kể, New Zealand lại có màn khởi đầu thất vọng tại World Cup U17 năm nay.

Ở trận ra quân ngày 20-11, đội bóng châu Đại Dương thua Mali 0-3 trong thế trận bị áp đảo. Họ thủng lưới ngay phút 11, trước khi nhận thêm hai bàn thua ở các phút 50 và 54.

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC), New Zealand gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với sức mạnh, tốc độ và cường độ tranh chấp của các cầu thủ Mali. Hàng công của họ cũng không tạo được sức ép đáng kể lên đối thủ.

Đáng chú ý, New Zealand chưa giành thêm chiến thắng nào tại World Cup U17 kể từ năm 2019.

Trong khi đó, U17 Việt Nam dù thua Bỉ 2-3 ở trận mở màn nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tích cực.

Trước trận đấu, chuyên trang Friends of Football của New Zealand từng nhận định cuộc chạm trán trực tiếp là cơ hội giành chiến thắng tốt nhất của cả hai đội tại bảng G.

Nhưng sau lượt trận đầu tiên, những gì Việt Nam thể hiện trước Bỉ có thể khiến đối thủ phải thận trọng hơn.

Các chuyên trang dự đoán Việt Nam chiến thắng

Đáng chú ý, một số mô hình thống kê bóng đá quốc tế cũng đánh giá Việt Nam nhỉnh hơn New Zealand.

Chuyên trang Betimate dự đoán Việt Nam thắng 1-0, với xác suất chiến thắng 42%, trong khi New Zealand đạt 35% và khả năng hòa là 23%.

Lạc quan hơn, Tippwise đánh giá cơ hội giành 3 điểm của Việt Nam lên tới 59%, so với 20% dành cho New Zealand. Mô hình này cũng dự báo các học trò của HLV Roland có khả năng ghi gần hai bàn thắng.

Tất nhiên, những con số trên chỉ mang tính tham khảo, bởi bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường.

Nhưng lịch sử World Cup U17 đã chứng kiến không ít chiến tích đáng khích lệ của các đội tuyển Đông Nam Á.

U17 Việt Nam đã ghi 2 bàn đẹp mắt vào lưới Bỉ - Ảnh: VFF - H.Đ

Năm 2023, Indonesia lần đầu dự giải đã liên tiếp cầm hòa Ecuador và Panama cùng tỉ số 1-1. Hai năm sau, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục tạo dấu ấn khi đánh bại Honduras 2-1, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup U17.

Những kết quả đó cho thấy các đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có thể cạnh tranh tại đấu trường thế giới nếu phát huy tốt những điểm mạnh của mình.

Trở lại cuộc đối đầu ngày 23-11, New Zealand vẫn có lợi thế về thể hình và kinh nghiệm. Tuy nhiên, Việt Nam sở hữu những cầu thủ tấn công linh hoạt, có khả năng phối hợp nhanh và tận dụng tốt các tình huống cố định.

Nếu duy trì sự tập trung, khắc phục những sai sót phòng ngự và phát huy tinh thần thi đấu như trước Bỉ, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể giành 3 điểm.

Một chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Roland mở ra cơ hội vượt qua vòng bảng, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà.

Dự đoán tỉ số: U17 Việt Nam thắng U17 New Zealand 2-1.

Đội hình dự kiến ra sân của hai đội: - U17 Việt Nam (4-3-3): Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Trọng Phong, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân. - U17 New Zealand (4-2-3-1): Joseph Chalabi, Willem Des Tombe, Ethan Dyer, Keigo Shimokawa, Sean Kane, Sena Vesty, Joe McIntyre, Matías Núñez, Ben Trenberth, Cailean Hamilton, Jack Clegg.